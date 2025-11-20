Girta vairuotoja po avarijos iš mašinos pasiėmė šluotą: jai tai – būtiniausias daiktas

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lapkričio 19-ąją, trečiadienį, kiek prieš 15-ą valandą Lvivo gatvės gale įvyko avarija: atvažiavusi nuo Konstitucijos prospekto žiedo pusės „Toyota RAV4“ vairuotoja perskriejo nedidelį žiedą. Visureigis suniokojo kelio ženklus ir sustojo užtvėręs įvažiavimą į žiedą iš Lvivo gatvės pusės.
Visureigis nebegalėjo toliau važiuoti: sugadinti abu kairės pusės ratai, taip pat ir priekinis dešinys ratas. Žmonės pranešė, kad vairuotojas po eismo įvykio kažkur pasišalino, kad paliktas apdaužytas automobilis užtvėrė eismą.
Atvažiavus kelių policijai paaiškėjo, kad vairavo moteris.
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumas: abiem kartais vairuotoja įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Ir vien tik už sunkų girtumą vairuotojai gresia baudžiamoji byla.
Labai pasisekė, kad per avariją nenukentėjo niekuo dėti žmonės, nesužeista ir pati kaltininkė. Visureigis bus vežamas į policijos saugomų automobilių aikštelę: teismas greičiausiai konfiskuos „Toyota“.
Vairuotojai iš apdaužyto automobilio leista pasiimti būtiniausius daiktus. Moteris pasiėmė šluotą, smulkesnius daiktus susikrovė į maišą. Moteris persodinta į atvažiavusių tyrėjų automobilį, vedama į policijos mašinoje esančią sulaikymo kamerą girta vairuotoja vis dar nešėsi ir šluotą.
