Didelė nelaimė Čekijoje: susidūrė du traukiniai, dešimtys nukentėjusių

Avarija įvyko netoli Česke Budejovicų miesto už maždaug 150 kilometrų į pietus nuo Prahos.
„40 žmonių patyrė lengvus sužalojimus, dviejų traumos yra sunkios“, – naujienų agentūrai AFP pranešė greitosios pagalbos tarnybos atstovė.
Ji pridūrė, kad apie nelaimę pranešta 5.19 val. Grinvičo laiku.
Geležinkelio operatoriaus „Sprava zeleznic“ atstovas spaudai Martinas Kavka agentūrai AFP pranešė, kad evakuoti iš traukinių jau visi keleiviai.
Jis atsisakė pasakyti, kaip įvyko avarija, pridurdamas, kad šiuo metu vis dar vyksta tyrimas.
