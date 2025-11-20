 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Didelė nelaimė Čekijoje: susidūrė du traukiniai, dešimtys nukentėjusių

2025-11-20 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:23

Gelbėtojai pranešė, kad ketvirtadienį Čekijos pietuose greitajam traukiniui susidūrus su keleiviniu traukiniu sužeisti 42 žmonės.

Nelaimė Kauno pakraštyje: traukinys partrenkė jaunuolį (nuotr. tv3.lt)

0

Avarija įvyko netoli Česke Budejovicų miesto už maždaug 150 kilometrų į pietus nuo Prahos.

„40 žmonių patyrė lengvus sužalojimus, dviejų traumos yra sunkios“, – naujienų agentūrai AFP pranešė greitosios pagalbos tarnybos atstovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pridūrė, kad apie nelaimę pranešta 5.19 val. Grinvičo laiku.

Geležinkelio operatoriaus „Sprava zeleznic“ atstovas spaudai Martinas Kavka agentūrai AFP pranešė, kad evakuoti iš traukinių jau visi keleiviai.

Jis atsisakė pasakyti, kaip įvyko avarija, pridurdamas, kad šiuo metu vis dar vyksta tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

