Kauno rajone – nelaimė perėjoje: „Mercedes“ partrenkė 15-metę

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, eismo nelaimė įvyko apie 18.15 val. Giraitės kaime. Pirminiais duomenimis, 1991 metais gimusios vyro vairuojamas automobilis pėsčiųjų perėjoje kliudė nepilnametę, gimusią 2009 metais.
Paauglė dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.
