 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone – nelaimė perėjoje: „Mercedes“ partrenkė 15-metę

2025-11-18 10:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:55

Pirmadienio vakarą Kauno rajone automobilis „Mercedes-Benz“ partrenkė nepilnametę.

Policija BNS Foto

Pirmadienio vakarą Kauno rajone automobilis „Mercedes-Benz“ partrenkė nepilnametę.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, eismo nelaimė įvyko apie 18.15 val. Giraitės kaime. Pirminiais duomenimis, 1991 metais gimusios vyro vairuojamas automobilis pėsčiųjų perėjoje kliudė nepilnametę, gimusią 2009 metais.

Paauglė dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.

Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų