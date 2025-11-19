Japonija ruošiasi atnaujinti didžiausios pasaulyje atominės elektrinės darbą

Pakankamų išteklių neturinti šalis po 2011 m. Fukušimos katastrofos atsisakė branduolinės energijos, tačiau nori vėl prie jos grįžti ir sumažinti priklausomybę nuo importuojamų iškastinių kuro šaltinių.
„Kyodo News“ ir verslo dienraštis „Nikkei“, remdamiesi nenurodytais šaltiniais, praneša, kad Kašivazakio-Karivos atominė elektrinė šią savaitę turėtų gauti vietos gubernatoriaus leidimą atnaujinti veiklą.
Pranešimuose teigiama, kad centrinės Nigatos provincijos, kurioje ir yra įsikūrusi jėgainė, gubernatorius Hideyo Hanazumi penktadienį turėtų surengti spaudos konferenciją.
Tiesa, iš septynių Kašivazakio-Karivos reaktorių vėl pradės veikti tik vienas.
Po 2011 m. įvykusio cunamio ir avarijos Fukušimos Daiči atominėje elektrinėje Japonija uždarė visus savo branduolinius reaktorius, visuomenei susirūpinus dėl šio energijos šaltinio saugumo.
Nuo to laiko, įvedus griežtus saugos standartus, veiklą vėl atnaujino iš viso 14 reaktorių, dauguma jų – vakariniuose ir pietiniuose šalies regionuose.
Jei leidimas bus duotas, tai bus pirmoji Fukušimos operatoriaus „Tepco“ po katastrofos paleista branduolinė elektrinė.
Vyriausybė toliau pasisako už branduolinę energiją kaip patikimą ir švarų energijos šaltinį, kurio Japonijai reikia siekiant iki 2050 m. tapti išmetamo anglies dioksido kiekio atžvilgiu neutralia šalimi.
Liepos mėnesį energetikos bendrovė „Kansai Electric“ paskelbė, kad žengia pirmuosius žingsnius, siekdama šalyje pastatyti pirmą naują branduolinį reaktorių po Fukušimos avarijos.
Japonijos vis dar laukia sunki užduotis uždaryti Fukušimos atominę elektrinę, o tai, kaip numatoma, užtruks dešimtmečius.
Rugpjūtį Japonijos technikai į vieną iš sugadintų reaktorių pastatų nusiuntė nuotoliniu būdu valdomus robotus, kurie turėtų pašalinti radioaktyviąsias nuolaužas.
Dėl pavojingai aukšto radiacijos lygio išsilydžiusio kuro ir kitų nuolaužų pašalinimas iš elektrinės laikomas sudėtingiausia dešimtmečius truksiančio elektrinės eksploatacijos nutraukimo projekto užduotimi.
