Naujos sukrečiančios avarijos detalės – gydytojai šokiruoti: „Neprisimename tokių atvejų“

Tragiškai pasibaigusi avarija sukrėtė medikų bendruomenę, specialistai pasakoja, kad per savo patirtį neprisimena tokių skaudžių atvejų.
Pasak GMP Vilniaus filialo laikinojo dispečerinės vadovo Aleksandro Volodko, pacientė į Santaros ligoninę buvo skubiai vežama dėl miokardo infarkto. Deja, kol kas nėra žinoma, ar pacientė žuvo nuo patirtų sužalojimų avarijos metu, ar dėl infarkto.
„Greitosios automobilis kirto sankryžą mokslininkų ir geležinio vilko gatvėje ir mūsų automobilis su personalu ir paciente apsivertė“, – aiškina A. Volodko.
Kaip buvo nurodyta, greitosios pagalbos automobilis galimai kirto sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui.
„Tas „Audi“ automobilis, kiek žinome, įvažiavo į greitosios galinį ratą, buvo smūgis ir mūsų automobilis nuvirto ant šono“, – pasakoja GMP atstovas.
Avarijos metu sužalota ir medikė, A. Volodko teigimu, buvo gydoma ambulatoriškai, tačiau iš ligoninės jau išrašyta.
„Jai susiuvo kaktą, padarė rentgeną, kompiuterinę tomografiją ir per naktį stebėjo ligoninėje jos būklę. Paryčiais ją išrašė“, – nurodo jis.
Greitosios pagalbos medicinos atstovas neslepia, kad šis incidentas giliai sukrėtė medikų bendruomenę.
„Mūsų bendruomenė visa šokiruota, aš savo praktikoje nebuvau su tokiais atvejai susidūręs, neatsimenu. Aišku tų auto įvykių būdavo, bet kad taip tragiškai baigtųsi, tai nežinau. Šokiruojantis įvykis, užuojauta šeimai“, – sunkiai žodžius renka jis
Avarijos detalės
Penktadienio vakarą sostinėje pranešta apie avariją – apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis. Kiek vėliau pranešta, kad su greitosios medicinos pagalbos automobiliu vežtas ligonis neišgyveno.
Lapkričio 21 d. apie 21 val. 6 min. Vilniuje, Mokslininkų g., susidūrė „Audi“ ir GMP automobiliai. Eismo įvykio metu dėl patirtų traumų ligoninėje mirė GMP automobiliu vežamas ligonis.
Pranešama, kad šiek tiek po 21 val. Geležinio Vilko g., sankryžoje su Mokslininkų g, įvyko avarija – apvirto GMP automobilis.
Pirminiais duomenimis, nukentėjo medikė ir pacientas.
Įvykio aplinkybės tiriamos – galimai GMP automobilis su švyturėliais važiavo degant raudonam signalui ir susidūrus su automobiliu „Audi“ apvirto.
„Audi“ automobilyje važiavę žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!