TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pamatę paliktą automobilį pareigūnai negalėjo patikėti: sėkmė, kad neįvyko dar rimtesnė nelaimė

2025-11-21 20:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-21 20:15

Pareigūnų ekipažas gavo pranešimą, kad važiuojamojoje kelio dalyje neleistinai ir pavojingai palikta transporto priemonė. 

Pareigūnų ekipažas gavo pranešimą, kad važiuojamojoje kelio dalyje neleistinai ir pavojingai palikta transporto priemonė. 

1

Į įvykio vietą vyko ir laidos „Farai“ operatorius. 

Kelyje, kuriame paliktas automobilis, leistinas greitis yra šimtas kilometrų per valandą. O „Mercedes“ priekis išlindęs į pirmą eismo juostą – tikra sėkmė, kad prietemoje avarija dar neįvyko.  

Automobilio priekinis ir galinis sparnai sulamdyti – greičiausiai buvo eismo įvykis, po kurio vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos.  

Pagal paliktas žymes, „Mercedes“ važiavo antroje kelio juostoje ir arba pasitaikė kliūtis ir staigiai stabdė, arba į kažką atsitrenkė, nes aiškiai matyti, kaip automobilis metėsi į pirmą juostą ir rėžėsi į kelio atitvarus. 

Kur dingo „Mercedes“ vairuotojas – neaišku. Kodėl pasišalino iš įvykio vietos – taip pat liko tik spėlioti.

Galėjo nutikti didelė nelaimė

Staiga įvykio vietoje atsirado techninės pagalbos automobilis, kuris aiškiai turėjo užduotį – išgabenti pavojingai ant kelio paliktą mašiną. 

Tralo vairuotojas teigė, kad mašinos savininkas pranešė, jog automobilis išties yra po eismo įvykio. Kadangi žmonės nenukentėjo, ginčų nekilo, tad esą užpildė tik eismo įvykio deklaraciją. Tik kol kas liko neaišku, kas buvo antroji eismo įvykio pusė. 

„Valstybinius numerius visai ne tokius padiktavo“, – paaiškino registrą patikrinęs pareigūnas. 

Registre nurodyta, kad sprogus padangai „Mercedes“ metėsi į šoną, nestipriai kliudė kitą automobilį ir trenkėsi į atitvarus.

Pareigūnas susisiekė su „Mercedes“ savininke ir aiškiai išdėstė, kokias neleistinas klaidas ji padarė. Moteris šventai įsitikusi, jog viską atliko pagal taisykles. Kad automobilis paliktas važiuojamojoje dalyje ir kelia didelę grėsmę kitiems eismo dalyviams – esą nepagalvojo. 

„Kelio atitvarai apgadinti, apgadintas svetimas turtas, reikia pildyti deklaraciją“, – apie ne iki galo išspręstą eismo įvykį automobilio savininkei aiškino pareigūnas.

Vairuotoja tikino, kad iš įvykio vietos pasišalino dėl to, kad automobilyje važiavo su mažamečiais vaikais, kurie, įvykus avarijai, pradėjo verkti, ir norėjo juos kuo greičiau išvežti į saugesnę vietą.

Kaip baigėsi susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. per TV3 Televiziją

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“. 

