TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Judrioje Vilniaus gatvėje partrenktas dviratininkas: važiavo degant raudonam šviesoforo signalui

2025-11-19 18:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 18:41

Trečiadienio vakarą Vilniujeavarija. Lengvasis automobilis „Citroen“ perėjoje kliudė dviratininką. Pirminiais duomenimis, jo būklė stabili.

Avarija Vilniuje
8

Trečiadienio vakarą Vilniujeavarija. Lengvasis automobilis „Citroen" perėjoje kliudė dviratininką. Pirminiais duomenimis, jo būklė stabili.

1

Apie 17 val. Tuskulėnų gatvės perėjoje dviratininkas bandė kirsti kelią degant raudonam šviesoforo signalui. Nespėjęs sustabdyti blaivus „Citroen“ vairuotojas parbloškė apie 30–ies metų vyrą.

Avarija Vilniuje
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje

Smūgis buvo stiprus – įskilo priekinis automobilio stiklas. Dviratininkas sąmoningas, jį apžiūri medikai.

Įvykį tiria teisėsauga.

