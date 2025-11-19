Judrioje Vilniaus gatvėje partrenktas dviratininkas: važiavo degant raudonam šviesoforo signalui

Apie 17 val. Tuskulėnų gatvės perėjoje dviratininkas bandė kirsti kelią degant raudonam šviesoforo signalui. Nespėjęs sustabdyti blaivus „Citroen“ vairuotojas parbloškė apie 30–ies metų vyrą.
Smūgis buvo stiprus – įskilo priekinis automobilio stiklas. Dviratininkas sąmoningas, jį apžiūri medikai.
Įvykį tiria teisėsauga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!