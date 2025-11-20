 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Paskelbė siaubą keliantį vaizdo įrašą iš Širvintų: sunku patikėti

2025-11-20 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 14:20

Antradienio vakarą Širvintose buvo gautas pranešimas, kad mieste į tvorą rėžėsi automobilis Audi“, o jo salone buvo prispaustas žmogus. Šis įvykis užfiksuotas vaizdo įraše.

Avarija Širvintose (nuotr. BNS Foto/stop kadras)
15

Antradienio vakarą Širvintose buvo gautas pranešimas, kad mieste į tvorą rėžėsi automobilis Audi“, o jo salone buvo prispaustas žmogus. Šis įvykis užfiksuotas vaizdo įraše.

REKLAMA
1

Šįkart situacija baigėsi laimingiau, nei galėjo, tačiau savivaldybė ragina gyventojus būti atsakingus ir saugoti vieni kitus.

Antradienio avarija
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antradienio avarija

Eismo įvykis užfiksuotas vaizdo stebėjimo kamerų

Vaizdo įrašu ir trumpa žinute apie skausmingą, bet laimingai pasibaigusį eismo įvykį, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Širvintų rajono savivaldybė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar dienos (antradienio – aut. past.) eismo įvykis sukrėtė visą Širvintų bendruomenę.

REKLAMA
REKLAMA

Stebint miesto vaizdo kamerų įrašus matyti, kad situacija galėjo baigtis kur kas tragiškiau.

Didelė laimė, kad šioje siaubingoje situacijoje pavyko išvengti aukų.

Tokie momentai primena, kokia svarbi yra kiekvieno mūsų atsakomybė ir budrumas.

Būkime atsargūs, rūpinkimės savimi ir saugokime vieni kitus“, – rašoma vakar socialiniuose tinkluose pasidalintame įraše.

REKLAMA

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, lapkričio 18 diena Širvintose, J. Janonio gatvėje, į renovuojamo namo pastolius atsitrenkė moters vairuojamas „Audi“.

Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai. Pirminiais duomenimis, moteris buvo blaivi, ji sunkesnių sužalojimų išvengė.

Kaip automobilis įskriejo į renovuojamo namo pastolius, aiškinasi teisėsauga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų