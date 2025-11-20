Paskelbė siaubą keliantį vaizdo įrašą iš Širvintų: sunku patikėti

Šįkart situacija baigėsi laimingiau, nei galėjo, tačiau savivaldybė ragina gyventojus būti atsakingus ir saugoti vieni kitus.
Eismo įvykis užfiksuotas vaizdo stebėjimo kamerų
Vaizdo įrašu ir trumpa žinute apie skausmingą, bet laimingai pasibaigusį eismo įvykį, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Širvintų rajono savivaldybė.
„Vakar dienos (antradienio – aut. past.) eismo įvykis sukrėtė visą Širvintų bendruomenę.
Stebint miesto vaizdo kamerų įrašus matyti, kad situacija galėjo baigtis kur kas tragiškiau.
Didelė laimė, kad šioje siaubingoje situacijoje pavyko išvengti aukų.
Tokie momentai primena, kokia svarbi yra kiekvieno mūsų atsakomybė ir budrumas.
Būkime atsargūs, rūpinkimės savimi ir saugokime vieni kitus“, – rašoma vakar socialiniuose tinkluose pasidalintame įraše.
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, lapkričio 18 diena Širvintose, J. Janonio gatvėje, į renovuojamo namo pastolius atsitrenkė moters vairuojamas „Audi“.
Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai. Pirminiais duomenimis, moteris buvo blaivi, ji sunkesnių sužalojimų išvengė.
Kaip automobilis įskriejo į renovuojamo namo pastolius, aiškinasi teisėsauga.
