TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šakių rajone BMW nulėkė nuo kelio: yra sužeistų

2025-11-17 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 10:26

Šakių rajone sekmadienio vakarą automobiliui nulėkus nuo kelio, per avariją sužaloti du žmonės, informavo policija.

Policija (nuotr. Elta)

Šakių rajone sekmadienio vakarą automobiliui nulėkus nuo kelio, per avariją sužaloti du žmonės, informavo policija.

0

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.19 val. kelyje Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis BMW išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio. 

Per eismo įvykį sužalotas BMW vairuotojas, kuris pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių, ir keleivis (gim. 2004 m.), kuris išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

