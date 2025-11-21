Demonstracinis skrydis virto katastrofa: Indijos lėktuvas rėžėsi į žemę žiūrovų akivaizdoje

Indijos karinių oro pajėgų naudojamas „HAL Tejas“ sudužo atlikdamas pasirodymą prieš žiūrovų minią, rašo „AP News“.
Virš Al Maktoum tarptautinio oro uosto pakilo juodi dūmai, o žiūrovai stebėjo, kaip po avarijos ėmė kaukti sirenos.
Kaip pranešama, žuvo naikintuvo pilotas.
Karo lėktuvas sudužo atlikęs apsivertimą nedideliame aukštyje, maždaug už 1,6 km nuo parodos vietos, ir užsidegė, pranešė liudytojas.
„Šiandienos sudužo Dubajaus aviacijos parodoje parodomuosiuose skrydžiuose dalyvavęs Indijos naikintuvas „Tejas“. Pilotas tragiškai žuvo“, – socialiniame tinkle X paskelbė Dubajaus valstybinės žiniasklaidos biuras.
Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip lėktuvas dideliu greičiu sminga žemyn ir atsitrenkęs į žemę virsta liepsnų kamuoliu nustėrusių žiūrovų akyse.
Iš avarijos vietos kilo dūmų stulpas, kai jos link važiavo gelbėtojų automobiliai.
„Tejas“ – tai Indijoje sukurtas naikintuvas, gaminamas valstybinės įmonės „Hindustan Aeronautics Limited“. Šis lengvas, vieno variklio reaktyvinis lėktuvas turėtų sustiprinti Indijos mažėjančią naikintuvų flotilę, ypač Kinijai plečiant savo karinį buvimą Pietų Azijoje ir stiprinant gynybos ryšius su Indijos konkurente Pakistanu.
Rugsėjį Indijos gynybos ministerija pasirašė sutartį su „Hindustan Aeronautics Limited“ (HAL) dėl 97 „Tejas“ lėktuvų įsigijimo karinėms oro pajėgoms. Pristatymas turėtų prasidėti 2027 m.
Indijos vyriausybė taip pat 2021 m. sudarė sutartį su HAL dėl 83 „Tejas“ įsigijimo. Pristatymas, turėjęs prasidėti pernai, buvo atidėtas daugiausia dėl variklių trūkumo – jie turi būti importuojami iš Jungtinių Valstijų.
