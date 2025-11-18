 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Ispanijos „Air Europa“ pirks iki 40-ies tolimųjų reisų „Airbus“ lėktuvų

2025-11-18 15:08 / šaltinis: BNS
2025-11-18 15:08

Ispanijos aviakompanija „Air Europa“ antradienį pranešė iš Europos lėktuvų gamintojo „Airbus“ užsakiusi iki 40-ies „A350-900“ orlaivių, skirtų modernizuoti tolimųjų reisų lėktuvų parką pagrindinei Lotynų Amerikos rinkai.

0

Dubajaus aviacijos parodos metu išplatintas pranešimas liudija naujausią Europos gamintojo pergalę.

Užsakymo vertė pranešime nurodoma.

„Šie oro laineriai suteikia išskirtinę salono patirtį, veiklos našumą ir ekonomiškumą, reikalingą oro linijų tinklui plėsti be kompromisų, užtikrinant aukščiausius kelionių standartus“, – pareiškė „Air Europa“ prezidentas Juanas Jose Hidalgo.

„Airbus A350“ yra „moderniausias pasaulyje plataus korpuso orlaivis“, galintis be sustojimo nuskristi iki 18 tūkst. kilometrų, „nustatydamas naujus tarpžemyninių kelionių standartus“, skelbia „Air Europa“.

indeliai.lt

