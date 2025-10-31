Pilotas ėmė šauktis pagalbos: lėktuvas ore staigiai smuktelėjo

Buvo paviešintas įrašas, kuriame girdėti, kaip pilotas ima šauktis medicininės pagalbos keleiviams.
Lėktuvas ore smuktelėjo, yra sužeistų
Incidentas įvyko ketvirtadienį. Lėktuvas maždaug valandai nuo skrydžio pradžios smuktelėjo.
Lėktuvas dėl incidento avariniu būdu tūpė Floridoje.
„Mums reikia medicininės įrangos... dėl skrydžio valdymo problemos kilo medicininė problema“, – sakė pilotas.
Jis pranešė, kad trys žmonės lėktuve buvo sužeisti.
„Atrodo, kad tai galvos žaizda“, – sakė jis.
Lėktuvui nusileidus, mažiausiai 15 žmonių buvo nuvežti į regiono ligonines. Tyrėjai vis dar bando išsiaiškinti, kodėl lėktuvas smuktelėjo.
„JetBlue“ skelbia, kad lėktuvas buvo išimtas iš eksploatacijos patikrinimui.
„Mūsų klientų ir įgulos narių saugumas visada yra mūsų prioritetas, ir mes stengsimės padėti visiems, kurie buvo įtraukti į šį incidentą“, – cituojamas oro linijų atstovas.
