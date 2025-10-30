Išgirdusi poros klausimą lėktuve moteris kaip reikiant įsiuto: „Kaip taip galima?“

Ji pasakojo, kad buvo apkaltinta nemandagumu, kai atsisakė užleisti vietą šeimai su dviem mažais vaikais. Nors daugelis keleivių stengiasi elgtis mandagiai, kai kurie mano, kad atsisakyti yra neetiška – ypač kai kalbama apie vaikus. Vis dėlto moteris įsitikinusi: ji buvo visiškai teisi, rašoma mirror.co.uk.
Lėktuvo keleivė: „Sumokėjau už šią vietą – nenoriu keistis“
Savo istorija moteris pasidalijo „Reddit“, kur sulaukė daugybės reakcijų.
„Užsisakiau bilietus mėnesiais į priekį ir sumokėjau 58 papildomus dolerius (maždaug 53 eurus) už sėdimą vietą ramioje zonoje, priekyje. Esu maža, bet nenorėjau, kad mano nugara būtų įsprausta per vidurį, todėl išleidau daugiau geroms vietoms“, – paaiškino ji.
Moteris planavo skrydžio metu pailsėti – skrydis truko septynias valandas, o po kelių valandų po nusileidimo jos laukė darbo susitikimas su klientu. Tačiau vos tik įsitaisius, prie jos priėjo „pora su dviem vaikais“, kurie įlipo „vėliau“, ir paprašė apsikeisti vietomis, kad galėtų sėdėti kartu.
Tėvas jai pasiūlė: „Turime šešerių metų vaiką ir mažylį, galite užimti 32B vietą.“ Tačiau 32B vieta buvo vidurinė, lėktuvo gale, šalia tualetų – visai kitokia vieta nei ta, už kurią moteris sumokėjo papildomai.
„Pasakiau jiems ne ir pabrėžiau, kad specialiai pasirinkau ir sumokėjau už šią vietą“, – rašė ji.
Tačiau mama nenuleido rankų ir pareiškė: „Tai tik viena vieta, būk žmogiška.“
Įgulos palaikymas ir nemalonus skrydis
Kai situacija įkaito, įsikišo įgulos narys. Jis paaiškino, kad keleiviai neprivalo keistis vietomis ir paprašė šeimos užimti jiems priskirtas vietas. Taip ir padaryta – tėtis su vienu vaiku sėdėjo kitoje praėjimo pusėje, mama – už moters su kitu vaiku.
Tačiau skrydis nebuvo ramus. Moteris rašė: „Bandžiau užmigti, kai mane pabaksnojo vaikas, kuris, mamai filmuojant, ėmė stumdyti žaislinį automobilį ant mano porankio.“
Ji paprašė mamos nustoti ją filmuoti be sutikimo, bet ši atsisakė. Tada tėtis tarstelėjo: „Oho, kai kurie žmonės tokie nemandagūs su vaikais.“
Įsiutusi keleivė paspaudė iškvietimo mygtuką, kad ateitų įgulos narys.
„Jie palaikė mane ir paprašė mamos nustoti filmuoti, su kuo ji galiausiai sutiko. Nesuprantu, kaip taip galima...“ – pasakojo moteris.
Vis dėlto nemalonumai nesibaigė: pirmąją skrydžio valandą vaikas „švelniai, bet nuolat“ spardė moters sėdynės atlošą. Kai ji paprašė liautis, mama atšovė, kad jis „tik vaikas“, ir vėl ėmė spausti ją apsikeisti vietomis.
„Mama sumurmėjo, kad vienišos moterys nesupranta šeimos gyvenimo“, – rašė ji.
Keleivių reakcijos nustebino
Po skrydžio moteris manė, kad istorija baigta – bet klydo.
„Pirmadienį darbe bendradarbė, skridusi tuo pačiu skrydžiu, pasakė žmonėms, kad atsisakiau padėti šeimai. Staiga tapau buhalterijos ledo karaliene“, – pasakojo ji.
„Reddit“ vartotojai taip pat pasidalijo savo nuomonėmis – dauguma palaikė moterį. Komentatoriai rašė, kad šeima turėjo įsigyti vietas iš anksto, o ne tikėtis, kad kiti keleiviai paaukos savo komfortą.
„Ji sumokėjo už savo vietą – tėvų klaida, kad jie to nepadarė“, – rašė vienas vartotojas.
Kitas pridūrė: „Toks elgesys, kai spardomi kėdžių atlošai ir filmuojami kiti keleiviai, tik įrodo, kad moteris pasielgė teisingai.“
Pati istorijos autorė pabrėžė, kad nebūtų turėjusi nieko prieš apsikeisti su šeima, jei vietos būtų buvusios vienodai patogios.
Ši istorija dar kartą primena, kad vietų lėktuve klausimas – jautrus ir subjektyvus. Nors mandagumas ir empatija yra svarbūs, planavimas ir pagarba kitų pasirinkimams – taip pat.
Kaip rašo viena komentatorė: „Jei nori sėdėti kartu su šeima – planuok, o ne reikalauk, kad kiti paaukotų tai, už ką patys sumokėjo.“
