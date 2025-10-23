Lyg iš giedro dangaus: parke moterį partrenkė lėktuvas

Ugniagesių departamentas pranešė, kad orlaivis atliko avarinį nusileidimą parke esančioje futbolo aikštėje, kur tuo metu vaikščiojo moteris. Po incidento ji buvo greitai nugabenta į ligoninę, kur medikai nustatė, kad jos sužalojimai yra vidutinio sunkumo.
Šaltinio teigimu, lėktuvas buvo pakilęs iš Komptono ir skrido į French Valley, o tuo metu, kai įvyko incidentas, grįžo atgal į Komptoną.
Pilotui ir praeivei prireikė medikų pagalbos
Pirmieji pagalbą suteikę gelbėtojai teigė, jog parke rado nedidelį lėktuvą su sulaužytu važiuoklės mechanizmu.
Į įvykio vietą atskubėję gelbėtojai iškėlė pagyvenusį pilotą iš apgadinto lėktuvo ir perdavė jį medikams, kurie skubiai nugabeno vyrą į ligoninę. Leisdamasis orlaivis kliudė parke vaikščiojusią moterį, kuri taip pat buvo išvežta į ligoninę.
Tiek pilotas, tiek sužeista moteris šiuo metu yra stabilios būklės ir gydomi ligoninėje.
