TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lyg iš giedro dangaus: parke moterį partrenkė lėktuvas

2025-10-23 14:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 14:23

Antradienį Kalifornijoje mažas lėktuvas atliko avarinį nusileidimą futbolo aikštėje, partrenkdamas parke vaikščiojusią moterį, praneša „The Hill“.

Lyg iš giedro dangaus: parke moterį partrenkė lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

Ugniagesių departamentas pranešė, kad orlaivis atliko avarinį nusileidimą parke esančioje futbolo aikštėje, kur tuo metu vaikščiojo moteris. Po incidento ji buvo greitai nugabenta į ligoninę, kur medikai nustatė, kad jos sužalojimai yra vidutinio sunkumo.

Šaltinio teigimu, lėktuvas buvo pakilęs iš Komptono ir skrido į French Valley, o tuo metu, kai įvyko incidentas, grįžo atgal į Komptoną.

Pilotui ir praeivei prireikė medikų pagalbos

Pirmieji pagalbą suteikę gelbėtojai teigė, jog parke rado nedidelį lėktuvą su sulaužytu važiuoklės mechanizmu.

Į įvykio vietą atskubėję gelbėtojai iškėlė pagyvenusį pilotą iš apgadinto lėktuvo ir perdavė jį medikams, kurie skubiai nugabeno vyrą į ligoninę. Leisdamasis orlaivis kliudė parke vaikščiojusią moterį, kuri taip pat buvo išvežta į ligoninę.

Tiek pilotas, tiek sužeista moteris šiuo metu yra stabilios būklės ir gydomi ligoninėje.

