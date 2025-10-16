Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lėktuvas, kuriuo skrido JAV gynybos sekretorius, buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą

2025-10-16 07:12 / šaltinis: BNS
2025-10-16 07:12

 Lėktuvas, kuriuo trečiadienį skrido JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą Jungtinėje Karalystėje (JK) dėl priekinio stiklo įtrūkimo. 

P. Hegsethas (nuotr. SCANPIX)

1
P. Hegsethas vyko atgal į Jungtines Valstijas iš NATO gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, kai jo lėktuvas neplanuotai nusileido neįvardintame JK oro uoste, pranešė atstovas.

„Lėktuvas nusileido pagal standartines procedūras ir visi jame buvę asmenys, įskaitant sekretorių Hegsethą, yra saugūs“, – socialiniame tinkle sakė Pentagono atstovas Seanas Parnellas. 

„Viskas gerai. Ačiū Dievui. Tęsiame misiją!“ – atsakydamas parašė P. Hegsethas. 

NATO susitikime P. Hegsethas paragino nares skirti daugiau karinės pagalbos Ukrainai, kovojančiai su plataus masto Rusijos invazija. 

