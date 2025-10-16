Lėktuvas, kuriuo skrido JAV gynybos sekretorius, buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą

P. Hegsethas vyko atgal į Jungtines Valstijas iš NATO gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, kai jo lėktuvas neplanuotai nusileido neįvardintame JK oro uoste, pranešė atstovas.
„Lėktuvas nusileido pagal standartines procedūras ir visi jame buvę asmenys, įskaitant sekretorių Hegsethą, yra saugūs“, – socialiniame tinkle sakė Pentagono atstovas Seanas Parnellas.
„Viskas gerai. Ačiū Dievui. Tęsiame misiją!“ – atsakydamas parašė P. Hegsethas.
NATO susitikime P. Hegsethas paragino nares skirti daugiau karinės pagalbos Ukrainai, kovojančiai su plataus masto Rusijos invazija.
