Vilniuje automobilis perėjoje partrenkė nepilnametį: jis išvežtas į ligoninę

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8.30 val. Vilniuje, Apkasų gatvėje, automobilis „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1946 m.), partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją važiavusį nepilnametį (gim. 2008 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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