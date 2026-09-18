Čmilytė-Nielsen sureagavo į kratas NMA: „To normalizuoti negalima“

„Aišku, įmanoma sutvarkyti visas tokias institucijas, kad jos dirbtų skaidriai ir kad nebūtų laikas nuo laiko pasitaikančių kratų. Tai nėra normali situacija, to normalizuoti negalima“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Bet dėl šios konkrečios situacijos dar per anksti kalbėti apie detales. Aš detalių apie šią konkrečią paskutinę istoriją neturiu, bet, vėlgi, tai tikrai nėra normalu“, – aiškino ji.
Liberalų lyderė išreiškė viltį, kad teisėsaugos institucijų veiksmai padės užkirsti kelią galimiems pažeidimams ateityje.
„Belieka tikėtis, kad tarnybos, darydamos savo darbą, užkirs kelią tokioms veikoms ir ateityje nesikartos, nebus poreikio nei kratų, nei antrankių“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
ELTA primena, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas NMA. Agentūra Eltai patvirtino, kad institucijoje vyko kratos, tačiau jai priskirtos funkcijos vykdomos toliau.
Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su NMA direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla.
Pati NMA anksčiau informavo, kad liepą, kilus įtarimų, jog agentūros direktoriaus pavaduotojas, vykdydamas tarptautinius projektus, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus, jis buvo nušalintas nuo funkcijų, dėl kurių galėjo kilti interesų konfliktas, vykdymo.
Rugpjūčio 5 d. NMA taip pat inicijavo vidinį tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus.
Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.
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