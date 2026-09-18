Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen sureagavo į kratas NMA: „To normalizuoti negalima“

2026-09-18 09:25 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 09:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, komentuodama Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) atliktas kratas, akcentuoja, kad tokios situacijos institucijose negali būti normalizuojamos. Vis dėlto politikė teigia kol kas neturinti pakankamai informacijos konkrečiai situacijai vertinti.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo kanceliarijos nuotr.)

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, komentuodama Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) atliktas kratas, akcentuoja, kad tokios situacijos institucijose negali būti normalizuojamos. Vis dėlto politikė teigia kol kas neturinti pakankamai informacijos konkrečiai situacijai vertinti.

REKLAMA
9

„Aišku, įmanoma sutvarkyti visas tokias institucijas, kad jos dirbtų skaidriai ir kad nebūtų laikas nuo laiko pasitaikančių kratų. Tai nėra normali situacija, to normalizuoti negalima“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet dėl šios konkrečios situacijos dar per anksti kalbėti apie detales. Aš detalių apie šią konkrečią paskutinę istoriją neturiu, bet, vėlgi, tai tikrai nėra normalu“, – aiškino ji.

REKLAMA
REKLAMA

Liberalų lyderė išreiškė viltį, kad teisėsaugos institucijų veiksmai padės užkirsti kelią galimiems pažeidimams ateityje.

REKLAMA

„Belieka tikėtis, kad tarnybos, darydamos savo darbą, užkirs kelią tokioms veikoms ir ateityje nesikartos, nebus poreikio nei kratų, nei antrankių“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.

ELTA primena, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas NMA. Agentūra Eltai patvirtino, kad institucijoje vyko kratos, tačiau jai priskirtos funkcijos vykdomos toliau.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su NMA direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla.

Pati NMA anksčiau informavo, kad liepą, kilus įtarimų, jog agentūros direktoriaus pavaduotojas, vykdydamas tarptautinius projektus, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus, jis buvo nušalintas nuo funkcijų, dėl kurių galėjo kilti interesų konfliktas, vykdymo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio 5 d. NMA taip pat inicijavo vidinį tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus.

Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Vangas
Vangas
2026-09-18 09:56
ar čia tos partijos kuri teista už korupcija atstovė
Atsakyti
2007 antivalstybinė-ter. tskp,-2026
2007 antivalstybinė-ter. tskp,-2026
2026-09-18 10:19
Įteisinta vagių partija būtini, tai daugiamečiai tvarto sėbrai, ju aferose ir nusikaltimuose...- TIK tskp kol kas dar laisvėje
Atsakyti
is kaliuzes
is kaliuzes
2026-09-18 10:54
Masiulis is kaliuzes jums siuncia linkejimus, gerbiama Cmilyte. gerai varote. taip ir toliau. nes su korupcija reikai kovoti, bent jau tiek, kiek Masiulsi kovojo:)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų