Užsienis

Ore sudužo lėktuvo stiklas: sužeistas pilotas, atliktas avarinis nusileidimas

2025-10-20 12:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 12:18

JAV vidinis „United Airlines“ skrydis ketvirtadienį buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą po to, kai nežinomas objektas sudaužė lėktuvo langą, o šukės sužalojo pilotą, skelbia „The Mirror US“.

Dužus stiklui, lėktuvas priverstas nusileisti (nuotr. gamintojo)

JAV vidinis „United Airlines" skrydis ketvirtadienį buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą po to, kai nežinomas objektas sudaužė lėktuvo langą, o šukės sužalojo pilotą, skelbia „The Mirror US".

0

„United Flight 1093“ skrydžio metu „Boeing 737 Max 8“ lėktuvu iš Denverio į Los Andželą skrido 134 keleiviai ir šeši įgulos nariai.

Incidento aplinkybės

Kaip rašoma šaltinyje, pilotas pradėjo kraujuoti. Neidentifikuotas objektas sudaužė stiklinį langą beveik 11 km aukštyje, o mažos stiklo šukės pažiro visoje pilotų kabinoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„United Airlines“ skelbia, kad lėktuvas „nusileido saugiai“ ir išdaužtas langas bus pataisytas, o lėktuve buvę keleiviai vėliau tą pačią dieną buvo nuskraidinti į Los Andželą kitu lėktuvu.

Kaip rašo „The Sun“, internautai svarsto, kad smūgį galėjo sukelti kosminės šiukšlės ar net mažas meteoroidas.

Federalinė aviacijos administracija anksčiau buvo nurodžiusi, kad tikimybė, jog kosminės šiukšlės gali sužeisti komercinės avialinijos keleivį, yra itin menka – maždaug viena iš trilijono. Vis dėlto kai kurie ekspertai neatmeta galimybės, jog priekinis stiklas galėjo įtrūkti ir dėl elektros sistemos gedimo.

