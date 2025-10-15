Lėktuve kilo panika: orlaivis turėjo greitai keisti kryptį

Lėktuve kilus panikai, įgulos nariai apie 45 minutes kovojo dėl Ginos gyvybės, kol lėktuvas nusileido, skelbė dailystar.co.uk.
Atvykę medikai skubiai nugabeno ją į ligoninę ir prijungė prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų reanimacijos skyriuje.
Prakalbo su moterimi buvusi draugė
Kartu skridusi ilgametė Ginos draugė Aileen Willard pasakojo, kad prieš skrydį draugė jautėsi prastai: „Mes buvome oro uoste, laukėme skrydžio namo, o Gina jautėsi tarsi peršalusi – turėjo simptomų, panašių į gripo. Tai neatrodė neįprasta, nes ji jau kelias dienas kosėjo.“
Tačiau netrukus situacija tapo kritinė: „Kai įlipome į lėktuvą, aš užmigau. Pabudau, kai kažkas purtė man kojas, ir tada pamačiau Giną gulint viduryje praėjimo – ją bandė gaivinti, ji buvo be sąmonės.“
Nusileidus Kroatijoje, medikai išvežė moterį į ligoninę. Aileen prisimena: „Kai atvykau, ji jau buvo prijungta prie aparato. Gydytojai norėjo ją kuo greičiau stabilizuoti.“
Gydytojai nustatė, kad Gina, kuri keliavo be kelionės draudimo, sirgo plaučių uždegimu, lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) ir kitomis dar nediagnozuotomis sveikatos problemomis.
Po kelių savaičių nežinomybės moteris pamažu atgavo sąmonę, tačiau jos sveikata išlieka trapi – ji vis dar kovoja su bronchitu.
„Jai teko atlikti tracheostomiją, kad galėtų kvėpuoti. Dabar jai sekasi visai neblogai, bet kartais sveikata staiga pablogėja. Žinome, kad ji ten yra pačiose geriausiose rankose, bet norime pargabenti ją namo, kad galėtų būti su šeima“, – pasakojo Aileen.
Kroatijos gydytojai leidžia Giną perkelti į jos gimtąjį Dandį, tačiau tik su specialia medicinine priežiūra. Medicininio evakuacinio skrydžio į Škotiją kaina siekia apie 29 000 eurų.
„Britų ambasada negali suteikti finansinės pagalbos tokio tipo transportui. Mums buvo pasakyta, kad tai kainuos apie 29 000 eurų. Mes stengiamės pargabenti ją namo pas šeimą. Gina yra gera, rūpestinga ir linksma žmogus – ji nenusipelnė, kad jos atostogos baigtųsi taip. Viskas, ko dabar norime – parvežti ją namo, kad ji galėtų būti su savo artimaisiais per Kalėdas, atsigauti pažįstamoje aplinkoje ir atgauti jėgas“, – sakė Aileen.
