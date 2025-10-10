Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ryanair“ lėktuvą vos neištiko katastrofa: iki nelaimės – 6 minutės

2025-10-10 14:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 14:12

Vos 6 minutėms degalų likęs „Ryanair“ lėktuvas per audrą „Amy“ tris kartus nesėkmingai bandė nusileisti Škotijoje ir buvo priverstas skristi į Mančesterį. Incidentas laikomas rimtu – jį tiria Jungtinės Karalystės aviacijos saugos pareigūnai.

„Ryanair“ lėktuvas vos nepritrūko degalų: jų būtų užtekę tik 6 minutėms (nuotr. SCANPIX)

Vos 6 minutėms degalų likęs „Ryanair" lėktuvas per audrą „Amy" tris kartus nesėkmingai bandė nusileisti Škotijoje ir buvo priverstas skristi į Mančesterį. Incidentas laikomas rimtu – jį tiria Jungtinės Karalystės aviacijos saugos pareigūnai.

„Ryanair“ lėktuvui degalų būtų pakakę vos šešioms minutėms po to, kai praėjusią savaitę, siautėjant audrai „Amy“, įgula kelis kartus nesėkmingai bandė nusileisti, rašo „The Telegraph“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dviejų nesėkmingų bandymų pilotai galiausiai iškvietė pagalbą. Lėktuvas saugiai nusileido Mančesteryje, turėdamas tik 6 minutėms skrydžio pakankamą degalų kiekį.

Nors niekas nenukentėjo, Aviacijos nelaimingų atsitikimų tyrimų skyrius (AAIB) tiria spalio 3 d. įvykusį „rimtą incidentą“.

Vienas keleivių, Alexanderis Marchi, pasakojo apie chaotišką ir vėluojantį išvykimą iš Pizos (Italija).

Jis „Ayr Advertiser“ sakė: „Iš Pizos išvykome pavėluotai dėl visuotinio streiko ir protestuotojų, kurie buvo užėmę oro uosto peroną. Baiminomės, kad nespėsime pasiekti Prestviko prieš audrą.“

Mažas degalų kiekis sukėlė daugybę klausimų

„Daily Express“ pranešė, kad po nusileidimo Mančesteryje „Boeing 737-800“ bakuose buvo likę vos 220 kg degalų.

Pagal ES aviacijos saugos taisykles, taikomas Airijoje įsikūrusiai bendrovei „Ryanair“, lėktuvas nusileidimo metu turėjo turėti mažiausiai 30 minučių skrydžiui reikalingą degalų kiekį – apie 1200 kg, kaip nurodė aviacijos šaltinis.

Nors šios taisyklės sukurtos siekiant užtikrinti, kad lėktuvams nepritrūktų degalų, toks pavojingai mažas jų kiekis sukėlė Jungtinės Karalystės aviacijos saugos reguliuotojų klausimų dėl šio „Ryanair“ skrydžio.

Dėl audros lėktuvas buvo nukreiptas

Audra „Amy“ tuo metu siautė virš Škotijos, kai lėktuvas bandė nusileisti. Prestviko meteorologiniai prietaisai fiksavo vėjo gūsius, kurių greitis viršijo apie 80 km/val.

Po dviejų nesėkmingų bandymų nusileisti ir kurį laiką skraidžius aplink oro uostą, tikintis, kad oro sąlygos pagerės, pilotai nukreipė lėktuvą į Edinburgo oro uostą, esantį maždaug už 55 jūrmylių nuo Prestviko.

Tačiau netrukus po dar vieno nesėkmingo bandymo nusileisti Škotijos sostinėje oro sąlygų matuokliai fiksavo beveik apie 96 km/val. vėjo gūsius.

„Boeing 737-800“ maksimalus demonstruotas šoninis vėjas – t. y. didžiausias šoninio vėjo greitis, esant kuriam bandymų pilotai įrodė galintys saugiai nusileisti – yra apie 66 km/val.

Kvalifikuotas „737“ pilotas leidiniui „The Telegraph“ sakė, kad FR3418 įgula galėjo susidurti su „vėjo gūsiu“ – meteorologiniu reiškiniu, dėl kurio lėktuvas gali staigiai prarasti aukštį.

Tokie gūsiai ypač pavojingi, kai orlaivis yra arti žemės ir bando nusileisti. Dauguma oro linijų nustato, kad pastebėjus vėjo gūsį pilotai turi nedelsdami nutraukti leidimąsi ir atlikti pakartotinį bandymą, kad situacija stabilizuotųsi.

„Tai pabrėžia, kad vėjo gūsio atveju pakartotinis bandymas yra privalomas“, – aiškino pilotas.

Ir pridūrė: „Automatinė sistema gali duoti įspėjimą „wind shear, wind shear“ dėl stiprių turbulencijų, bet jei tai yra privalomas pakartotinis bandymas, jo išvengti negalima – reikia kilti ir bandyti dar kartą. Tokia diena kaip ta – kai gūsiai visur – reikalauja turėti alternatyvų oro uostą, kur sąlygos geresnės.“

„Ryanair“ atstovas spaudai komentavo: „Apie šį incidentą pranešėme atitinkamoms institucijoms penktadienį, spalio 3 d. Kadangi šiuo metu vyksta tyrimas, kuriame visiškai bendradarbiaujame, papildomų komentarų neteiksime.“

AAIB atstovas spaudai pridūrė: „AAIB pradėjo tyrimą dėl rimto incidento, susijusio su lėktuvu, kuris penktadienį, spalio 3 d., buvo nukreiptas iš Prestviko į Mančesterį. Inspektoriai renka įrodymus ir vertina aplinkybes.“

