TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ryanair“ šį žiemos sezoną atšauks skrydžius septyniomis kryptimis iš Rygos oro uosto

2025-10-09 14:35 / šaltinis: BNS
2025-10-09 14:35

Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ sumažins savo žiemos skrydžių iš Rygos oro uosto ir į jį tvarkaraštį 20 proc., arba 160 tūkst. keleivių vietų, ir atšauks skrydžius septyniomis kryptimis, ketvirtadienį spaudos konferencijoje pranešė „Ryanair“ komercijos direktorius Jasonas McGuinnessas.

„Ryanair“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Jis paminėjo skrydžius iš Rygos į Orhusą Danijoje, Edinburgą Jungtinėje Karalystėje, Gdanską Lenkijoje, Geteborgą Švedijoje, Paryžiaus Bovė oro uostą Prancūzijoje, Memingeną Vokietijoje ir į Berlyną Vokietijoje, kurie žiemos sezonu nebus atnaujinti.

0

Jis paminėjo skrydžius iš Rygos į Orhusą Danijoje, Edinburgą Jungtinėje Karalystėje, Gdanską Lenkijoje, Geteborgą Švedijoje, Paryžiaus Bovė oro uostą Prancūzijoje, Memingeną Vokietijoje ir į Berlyną Vokietijoje, kurie žiemos sezonu nebus atnaujinti.

J. McGuinness paaiškino, kad žiemos tvarkaraštis mažinamas dėl didėjančių oro uosto mokesčių, dėl kurių Rygos oro uostas tampa mažiau konkurencingas, nes keleivių srautas vis dar yra mažesnis nei prieš COVID-19 pandemiją.

Jis taip pat pareiškė, kad „Ryanair“ atstovai ketvirtadienį susitiko su Latvijos susisiekimo ministerijos pareigūnais ir pateikė planą, kaip padvigubinti keleivių srautą, kuris užtikrintų papildomas 200 mln. JAV dolerių (172 mln. eurų) investicijas, o oro bendrovė per ateinančius penkerius metus atidarytų 14 naujų maršrutų.

„Tačiau toks augimas įmanomas tik tuo atveju, jei Rygos oro uostas ir Latvijos vyriausybė sumažins oro uosto mokesčius“, – pridūrė jis.

„Ryanair“ atstovas pabrėžė, kad šių skrydžių atšaukimas yra tiesioginė kainų didėjimo Rygos oro uoste pasekmė. Anot jo, nuo 2021 metų, kai buvo atidaryta „Ryanair“ bazė, oro uosto taikomos kainos padidėjo 15 procentų.

„Ryanair“ žiemą taip pat sumažins skrydžių skaičių kitose šalyse, įskaitant Lietuvą ir Estiją.

