Įspėja keliautojus – „Ryanair“ šią savaitę atšaukia šimtus skrydžių

M. O'Leary teigia, kad šis streikas „Ryanair“ kainuos apie 20 mln. svarų sterlingų, skelbia „Sky News“. Nors bendrovė gali sau leisti padengti šias išlaidas, jis sakė, kad galiausiai nukentės klientai, todėl jie turėtų pateikti skundus.
SNCTA profsąjungos nariai Prancūzijoje streikuos nuo antradienio, spalio 7 d., iki penktadienio, spalio 10 d., ryto dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų. Nors tai akivaizdžiai turės įtakos skrydžiams į Prancūziją, tai taip pat turės įtakos kitiems skrydžiams Prancūzijos oro erdvę. Tai apima skrydžius į ir iš daugelio vietų, įskaitant Ispaniją, Italiją ir Graikiją.
M. O'Leary sako, kad per pirmąsias dvi streiko dienas gali būti atšaukta apie 600 skrydžių, iš kurių beveik visi yra skrydžiai per Prancūzijos oro erdvę. „Tai reiškia, kad apie 100 000 keleivių trečiadienį ir ketvirtadienį negalės išskristi“, – sakė jis.
„Šiuo metu kasdien vykdome apie 3500 skrydžių, iš kurių apie 900 kerta Prancūzijos oro erdvę, o apie du trečdaliai iš jų, t. y. apie 600 skrydžių, yra atšaukiami kiekvieną dieną, kai vyksta oro eismo kontrolės streikas. Jungtinė Karalystė yra šalis, kurios skrydžiai yra atšaukiami dažniausiai dėl geografinio artumo Prancūzijai“, – pažymėjo „Ryanair“ vadovas.
Nors jis pripažino Prancūzijos darbuotojų teisę streikuoti, jis sakė, kad civilinė-karinė organizacija „Eurocontrol“, kuri palaiko oro eismo valdymą visoje Europoje, galėtų įsikišti, kad prižiūrėtų oro erdvę ir užtikrintų skrydžių vykdymą.
„Tai nesustabdytų prancūzų streiko, jie turi teisę streikuoti ir mes tai pripažįstame, bet jie turėtų atšaukti vietinius Prancūzijos skrydžius, o ne skrydžius iš Jungtinės Karalystės į Ispaniją ar iš Italijos į Airiją. Tai yra esminis bendrosios rinkos pažeidimas“, – sakė jis.
Jis paragino JK vyriausybę „daryti spaudimą“ ES Komisijai ir Prancūzijos vyriausybei, kad jos apsaugotų skrydžius per tokius streikus.
„Mes griežtai reikalaujame, kad mūsų skrydžiai būtų apsaugoti. Jei šiandien britai vyksta į Italiją arba ispanai nori atvykti į Londoną, jų skrydžiai neturėtų būti sutrikdyti ar atšaukti. Vyriausybė nesirūpina keliaujančiais žmonėmis ir nesiruošia pakelti savo užpakalių ir reikalauti, kad jų skrydžiai būtų apsaugoti“, – pasipiktinimo neslėpė „Ryanair“ vadovas.
„Oro erdvė yra suvereni ir kiekviena valstybė pati sprendžia, kaip geriausiai ją valdyti. Žinome, kad streikai gali sukelti nepatogumų keleiviams, todėl oro uostai ir oro linijos turi parengę tvirtus atsparumo planus, kad sumažintų jų poveikį“, – sakė Transporto departamento atstovas spaudai.
M. O'Leary paragino nukentėjusius keleivius skųstis dėl bet kokių sutrikimų transporto ministrams ir Europos Komisijai naudojantis oro linijų specialia svetaine „ATCruinedourholiday.com“.
Dėl streiko Prancūzijoje su sutrikimais gali susiduriti keletas kitų Europos oro linijų, tokių kaip „EasyJet“, „British Airways“, „Vueling“ ir „Lufthansa“.
Visas šią savaitę vyksiančio streiko poveikis dar nežinomas, nes oro linijos paprastai vengia atšaukti skrydžius taip anksti, prieš prasidedant streikui.
„EasyJet“ teigia vis dar laukianti informacijos iš valdžios institucijų, kad galėtų įvertinti streikų poveikį. „Mes tiesiogiai informuosime klientus ir toliau stebėsime situaciją“, – teigiama pranešime.
