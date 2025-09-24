Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atnaujinami skrydžiai iš Palangos į Bergeną

2025-09-24 13:19 / šaltinis: BNS
2025-09-24 13:19

Oro bendrovė „Norwegian“ planuoja nuo 2026 metų kovo 31 dienos atnaujinti tiesioginius sezoninius skrydžius tarp Palangos oro uosto ir Bergeno miesto Norvegijoje.

Palangos oro uostas (bendrovės nuotr.)

Oro bendrovė „Norwegian“ planuoja nuo 2026 metų kovo 31 dienos atnaujinti tiesioginius sezoninius skrydžius tarp Palangos oro uosto ir Bergeno miesto Norvegijoje.

REKLAMA
0

Paskutinį kartą tiesioginiai skrydžiai iš Palangos į Bergeną vyko prieš Covid-19 pandemiją, 2019 metų pabaigoje-2020 metų pradžioje, BNS sakė Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas.

Skrydžiai vyks iki pat spalio pabaigos, du kartus per savaitę – antradieniais ir šeštadieniais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visas Skandinavijos regionas yra tikrai populiarus Lietuvos keliautojų tarpe. Stebime nuosekliai augančią paklausą kelionėms tarp Lietuvos ir Norvegijos“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.

Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus sakė esantis tikras, kad toks susisiekimas prisidės prie turizmo, kultūrinių ryšių ir bendruomenių stiprinimo.

„Norwegian“ iš Palangos oro uosto taip pat vykdo reguliarius skrydžius į Norvegijos sostinę Oslą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų