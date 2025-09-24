Atnaujinami skrydžiai iš Palangos į Bergeną

Paskutinį kartą tiesioginiai skrydžiai iš Palangos į Bergeną vyko prieš Covid-19 pandemiją, 2019 metų pabaigoje-2020 metų pradžioje, BNS sakė Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas.
Skrydžiai vyks iki pat spalio pabaigos, du kartus per savaitę – antradieniais ir šeštadieniais.
„Visas Skandinavijos regionas yra tikrai populiarus Lietuvos keliautojų tarpe. Stebime nuosekliai augančią paklausą kelionėms tarp Lietuvos ir Norvegijos“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus sakė esantis tikras, kad toks susisiekimas prisidės prie turizmo, kultūrinių ryšių ir bendruomenių stiprinimo.
„Norwegian“ iš Palangos oro uosto taip pat vykdo reguliarius skrydžius į Norvegijos sostinę Oslą.
