Dalį lėktuvo korpuso skrydžio metu pametusiam „Boeing“ teks kratyti piniginę: reikalauja nemenkos sumos

Pasak FAA, siūloma bauda skiriama už pažeidimus, įvykusius nuo 2023 m. rugsėjo iki 2024 m. vasario. Vienas rimčiausių incidentų įvyko 2024 m. sausį: netrukus po pakilimo „Boeing 737 Max 9“ išėjimo durų panelė, vadinamasis durų kamštis, atitrūko nuo fiuzeliažo. Laimei, nė vienas iš 171 keleivio ir šešių įgulos narių rimtai nenukentėjo, o pilotai sėkmingai nutupdė lėktuvą atgal į oro uostą.
Šimtai kokybės sistemos pažeidimų
Birželį Nacionalinio susisiekimo saugumo taryba paskelbė, kad 17 mėnesių trukęs tyrimas atskleidė rimtus „Boeing“ gamybos ir saugos priežiūros trūkumus. Tyrėjai taip pat nustatė, jog neveiksmingi FAA patikrinimai ir auditai prisidėjo prie durų kamščio sprogimo.
Penktadienį FAA pranešė nustačiusi šimtus kokybės sistemos pažeidimų tiek „Boeing“ lėktuvų gamykloje Vašingtone, tiek subrangovo „Spirit AeroSystems“ gamykloje Kanzase.
Be kitų pažeidimų, reguliatorius nustatė, kad „Boeing“ darbuotojas darė spaudimą ODA padalinio nariui patvirtinti lėktuvą, kad bendrovė galėtų laikytis pristatymo grafiko, nors lėktuvas neatitiko reikalaujamų standartų.
ODA narys – tai „Boeing“ darbuotojas, kuris FAA vardu atlieka lėktuvų patikrinimus ir sertifikavimus, užtikrindamas, kad orlaiviai atitiktų saugos ir techninius standartus.
Problemų šaltinis – geriausiai parduodamas lėktuvas
Šeštadienį paskelbtame pareiškime „Boeing“ bendrovė nurodė peržiūrinti agentūros siūlomą baudą, teigdama, jog per praėjusius metus, įgyvendino saugos ir kokybės planą, skirtą stiprinti saugos valdymą ir kokybės užtikrinimą lėktuvų gamyboje.
„Mes apgailestaujame dėl 2024 m. sausio mėn. įvykusio incidento ir toliau dirbame stiprindami saugos kultūrą bei gerindami pirminę kokybę ir atskaitingumą visose savo veiklos srityse“, – teigė bendrovė.
„Boeing“ geriausiai parduodamo lėktuvo „737 Max“ versija tapo nuolatinių problemų šaltiniu bendrovei, net du iš šių lėktuvų sudužo – vienas 2018 m. Indonezijoje, kitas 2019 m. Etiopijoje. Nelaimių metu žuvo 346 žmonės.
„Boeing“ taip pat buvo naujienų centre birželį, kai „Air India“ skraidintas „787“ lėktuvas sudužo netrukus po pakilimo, žuvo mažiausiai 270 žmonių. Tyrėjai dar nenustatė avarijos priežasties, bet iki šiol nerado jokių šio lėktuvo modelio trūkumų.
