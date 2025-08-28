Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Boeing“ spartina „737 MAX“ lėktuvų tiekimą „Ryanair“

2025-08-28 12:27 / šaltinis: BNS
2025-08-28 12:27

JAV lėktuvų gamintojas „Boeing“ spartina „737 MAX“ lėktuvų tiekimą Airijos pigių skrydžių bendrovei „Ryanair“, pranešė pastarosios vadovas Michaelas O'Leary.

Nemaloni staigmena „Ryanair“ lėktuve: keleivė buvo sukrėsta dėl šleikštulį keliančio kvapo (nuotr. SCANPIX)

JAV lėktuvų gamintojas „Boeing“ spartina „737 MAX“ lėktuvų tiekimą Airijos pigių skrydžių bendrovei „Ryanair“, pranešė pastarosios vadovas Michaelas O'Leary.

REKLAMA
0

Anot jo, „Ryanair“, būdama viena didžiausių šio „Boeing“ modelio lėktuvų užsakovių, tikisi rugpjūčio-spalio mėnesiais gauti 25 „737 MAX“ orlaivius, tai yra 4-5 mėnesiais anksčiau nei planuota, skelbia „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ryanair“ generalinis direktorius taip pat pranešė žinantis, jog „Boeing“ tikisi nuo spalio padidinti „737 MAX“ gamybą nuo 38 iki 42 lėktuvų per mėnesį, jei gaus leidimą iš JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA), kuri šio modelio orlaivių gamybos didinimą uždraudė po pernai sausį įvykusio incidento su skridusio „Alaska Airlines“ lėktuvo durimis.

M. O'Leary pridūrė, kad „Ryanair“ skrydžių paklausa išlieka didelė, bendrovė nekeičia savo finansinių prognozių, nepaisant liepą vykusių streikų, daugiausia Prancūzijoje, dėl kurių aviakompanija buvo priversta atšaukti apie 700 reisų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų