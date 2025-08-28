„Boeing“ spartina „737 MAX“ lėktuvų tiekimą „Ryanair“

Anot jo, „Ryanair“, būdama viena didžiausių šio „Boeing“ modelio lėktuvų užsakovių, tikisi rugpjūčio-spalio mėnesiais gauti 25 „737 MAX“ orlaivius, tai yra 4-5 mėnesiais anksčiau nei planuota, skelbia „Reuters“.
„Ryanair“ generalinis direktorius taip pat pranešė žinantis, jog „Boeing“ tikisi nuo spalio padidinti „737 MAX“ gamybą nuo 38 iki 42 lėktuvų per mėnesį, jei gaus leidimą iš JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA), kuri šio modelio orlaivių gamybos didinimą uždraudė po pernai sausį įvykusio incidento su skridusio „Alaska Airlines“ lėktuvo durimis.
M. O'Leary pridūrė, kad „Ryanair“ skrydžių paklausa išlieka didelė, bendrovė nekeičia savo finansinių prognozių, nepaisant liepą vykusių streikų, daugiausia Prancūzijoje, dėl kurių aviakompanija buvo priversta atšaukti apie 700 reisų.
