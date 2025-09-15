Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dramatiška akimirka Lenkijoje: lėktuvas nuslydo nuo tako

2025-09-15 10:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 10:06

Lenkijoje, Krokuvoje, lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tūpimo tako, skelbia „Onet“.

Lenkijoje lėktuvas nuslydo nuo tako (nuotr. socialinių tinklų)

Lenkijoje, Krokuvoje, lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tūpimo tako, skelbia „Onet".

0

Lėktuvo keleivė Dagmara TVN24 pasakojo, kad lėktuvas važiavo labai greitai.

Lėktuvas Lenkijoje nuslydo nuo tako

Anot jos, iš pradžių keleiviams nebuvo suteikta jokios informacijos.

„Netrukus atvyko ugniagesiai ir apėjo visą lėktuvą. Viskas truko apie pusvalandį, po to buvo paskelbtas pranešimas keleiviams išlipti iš lėktuvo per galines duris, ką mes ir padarėme, ir įsėdome į autobusą, kuris buvo pastatytas ant kilimo ir tūpimo tako“, – pasakoja ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie incidentą patvirtino ir oro linijų bendrovė „Enter Air“.

„Šiandien (sekmadienį – red. past.), apie 14 val., „AirExplore“ lėktuvas, vykdęs „Enter Air“ skrydį iš Antalijos į Krokuvą, nusileidžiant labai sudėtingomis oro sąlygomis (stiprus lietus), nuvažiavo nuo kilimo ir tūpimo tako į neasfaltuotą oro uosto dalį“, – teigiama pareiškime.

Aiškėja, kad lėktuvas nuslydo nuo kilimo ir tūpimo tako.

Lėktuve buvo apie 190 žmonių.

Dėl incidento oro uostas buvo uždarytas, kai kurie skrydžiai nukreipti kitus, kai kurie buvo atidėti arba atšaukti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

