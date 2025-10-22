Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Košmaras lėktuve: smarvė buvo tokia siaubinga, kad lėktuvas turėjo apsisukti

2025-10-22 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 14:20

Iš Los Andželo į Salt Leik Sitį skridęs „Delta Airlines“ lėktuvas turėjo apsisukti, skelbia „People“. Lėktuve pasklido pasenusio maisto kvapas.

Delta Airlines lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Iš Los Andželo į Salt Leik Sitį skridęs „Delta Airlines“ lėktuvas turėjo apsisukti, skelbia „People“. Lėktuve pasklido pasenusio maisto kvapas.

REKLAMA
0

Dvokiantį maistą į lėktuvą atsinešė vienas keleivis

„Kadangi niekas nėra svarbiau už mūsų klientų ir žmonių saugumą, mūsų įgula laikėsi standartinių procedūrų, kad saugiai grįžtų į Los Andželą, kai lėktuve buvo užuodžiamas nemalonus kvapas“, – sako bendrovės atstovas spaudai.

Anot jo, bendrovė atsiprašė klientų už „kelionės vėlavimą“.

189 keleiviai grįžę į Los Andželą išlipo iš lėktuvo kaip įprasta ir buvo perkelti į kitą lėktuvą į Jutą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų