Košmaras lėktuve: smarvė buvo tokia siaubinga, kad lėktuvas turėjo apsisukti

Dvokiantį maistą į lėktuvą atsinešė vienas keleivis
„Kadangi niekas nėra svarbiau už mūsų klientų ir žmonių saugumą, mūsų įgula laikėsi standartinių procedūrų, kad saugiai grįžtų į Los Andželą, kai lėktuve buvo užuodžiamas nemalonus kvapas“, – sako bendrovės atstovas spaudai.
Anot jo, bendrovė atsiprašė klientų už „kelionės vėlavimą“.
189 keleiviai grįžę į Los Andželą išlipo iš lėktuvo kaip įprasta ir buvo perkelti į kitą lėktuvą į Jutą.
