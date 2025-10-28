Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Chaosas ore: vyras lėktuve subadė du paauglius šakute

2025-10-28 08:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 08:53

„Lufthansa“ oro linijų skrydis iš Čikagos į Vokietiją buvo priverstas leistis Bostone, nes vyras lėktuve šakute sužalojo du paauglius, praneša „NBC News“.

Lufthansa (nuotr. bendrovės)

„Lufthansa“ oro linijų skrydis iš Čikagos į Vokietiją buvo priverstas leistis Bostone, nes vyras lėktuve šakute sužalojo du paauglius, praneša „NBC News“.

0

28 metų Praneeth Kumar Usiripalli buvo suimtas, lėktuvui nusileidus Bostono oro uoste. Jam pateikti kaltinimai dėl užpuolimo mirtinu ginklu, siekiant sužaloti.

Užpuolimas įvyko skrydžio metu

Pasak šaltinių, 17-metis keleivis, miegojęs vidurinėje sėdynėje, pabudo, nes P. K. Usiripalli, po maisto patiekimo stovėdamas virš jo, laikė šakutę. Pareigūnų teigimu, vyras puolė paauglį, smogė jam šakute į kairį raktikaulį, o vėliau dūrė ir kitam 17-mečiui į pakaušį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai skrydžio įgula bandė sutramdyti vyrą, jis pirštais suformavo pistoletą, įsidėjo jį į burną ir apsimetė, kad paspaudžia gaiduką. Kaip nurodoma pareiškime, po to jis trenkė moteriai keleivei ir bandė smogti skrydžio įgulos nariui.

Šaltinių teigimu, P. K. Usiripalli yra Indijos pilietis, biblistiką studijuojantis magistrantūros studentas, kuris į Jungtines Valstijas atvyko su studento viza.

