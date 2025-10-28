Chaosas ore: vyras lėktuve subadė du paauglius šakute

28 metų Praneeth Kumar Usiripalli buvo suimtas, lėktuvui nusileidus Bostono oro uoste. Jam pateikti kaltinimai dėl užpuolimo mirtinu ginklu, siekiant sužaloti.
Užpuolimas įvyko skrydžio metu
Pasak šaltinių, 17-metis keleivis, miegojęs vidurinėje sėdynėje, pabudo, nes P. K. Usiripalli, po maisto patiekimo stovėdamas virš jo, laikė šakutę. Pareigūnų teigimu, vyras puolė paauglį, smogė jam šakute į kairį raktikaulį, o vėliau dūrė ir kitam 17-mečiui į pakaušį.
Kai skrydžio įgula bandė sutramdyti vyrą, jis pirštais suformavo pistoletą, įsidėjo jį į burną ir apsimetė, kad paspaudžia gaiduką. Kaip nurodoma pareiškime, po to jis trenkė moteriai keleivei ir bandė smogti skrydžio įgulos nariui.
Šaltinių teigimu, P. K. Usiripalli yra Indijos pilietis, biblistiką studijuojantis magistrantūros studentas, kuris į Jungtines Valstijas atvyko su studento viza.
