Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oksanos Pikul skrydis į Turkiją virto iššūkiu: „Naktis be miego ir ilgas laukimas“

2025-10-25 13:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 13:59

Dainininkė ir verslininkė Oksana Pikul savaitgalį patyrė kelionės išbandymą – jos skrydis į Turkiją smarkiai vėlavo. Vis dėlto moteris išliko pozityvi ir su sekėjais pasidalijo įrašu, kad net ir tokios situacijos negadina nuotaikos.

Dainininkė ir verslininkė Oksana Pikul savaitgalį patyrė kelionės išbandymą – jos skrydis į Turkiją smarkiai vėlavo. Vis dėlto moteris išliko pozityvi ir su sekėjais pasidalijo įrašu, kad net ir tokios situacijos negadina nuotaikos.

REKLAMA
16

Situaciją papasakojo ir naujienų portalui tv3.lt.

Oksana Pikul laukia skrydžio
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul laukia skrydžio

„Mes taip parą be miego...“

„Na ir kas, kad skrydis vėluoja! Nuotaikos niekas nesugadins!“ – rašė Oksana savo „Instagram“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau ji pasakojo, kad visa kelionė buvo tikras kantrybės išbandymas:

„Mes taip parą be miego... Nemiegojom visai naktį. Trečią valandą jau buvome oro uoste, bet skrydis vis vėlavo. Viešbutyje vietų nebuvo, grįžti namo irgi nenorėjom, tai laukėm oro uoste. Iš pradžių buvo smagu, paskui sunku, paskui vėl smagu – bangavimais, kai mažai miego“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA

„Pagaliau atostogos“

Naujienų portalui tv3.lt šeštadienį susisiekus su O. Pikul, ji patvirtino, kad į Turkiją išskrido vėliau, nei planuota:

REKLAMA

„Turėjome išskristi 4.45 val., o pakilome tik po 9 valandos ryto. Bet dabar viskas gerai – jau atostogaujam Turkijoje“, – sakė ji.

Skrydžiai sustabdyti dėl oro balionų

Penktadienio vakarą laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, pranešė Susisiekimo ministerija.

Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 val.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas buvo sustabdytas iki šeštadienio 2 valandos nakties.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės „Lietuvos oro uostai“ duomenimis, 23.45 val. buvo paveikti 27 lėktuvų skrydžiai – 24 Vilniuje ir 3 Kaune.

Dėl kontrabandinių oro balionų taip pat antrą kartą šią savaitę buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija, kurie šiandien 12 valandą buvo vėl atnaujinti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Hg
Hg
2025-10-25 14:06
Oi,oi neišsimuegojo.!!
Byrkas čiulpė, užsidirbo.
Atsakyti
Lietuvos elitas
Lietuvos elitas
2025-10-25 14:07
Oksanka , kirpėjas murauskiukas, trūksta tik symonko su raskevičiumi. Į Turkiją spalio pabaigoje skrenda tik ubagėliai
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-25 14:32
Kam įdomi kažkokios kekšės kelionės?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų