Oksanos Pikul skrydis į Turkiją virto iššūkiu: „Naktis be miego ir ilgas laukimas“

Situaciją papasakojo ir naujienų portalui tv3.lt.
„Mes taip parą be miego...“
„Na ir kas, kad skrydis vėluoja! Nuotaikos niekas nesugadins!“ – rašė Oksana savo „Instagram“ paskyroje.
Vėliau ji pasakojo, kad visa kelionė buvo tikras kantrybės išbandymas:
„Mes taip parą be miego... Nemiegojom visai naktį. Trečią valandą jau buvome oro uoste, bet skrydis vis vėlavo. Viešbutyje vietų nebuvo, grįžti namo irgi nenorėjom, tai laukėm oro uoste. Iš pradžių buvo smagu, paskui sunku, paskui vėl smagu – bangavimais, kai mažai miego“, – pasakojo ji.
„Pagaliau atostogos“
Naujienų portalui tv3.lt šeštadienį susisiekus su O. Pikul, ji patvirtino, kad į Turkiją išskrido vėliau, nei planuota:
„Turėjome išskristi 4.45 val., o pakilome tik po 9 valandos ryto. Bet dabar viskas gerai – jau atostogaujam Turkijoje“, – sakė ji.
Skrydžiai sustabdyti dėl oro balionų
Penktadienio vakarą laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, pranešė Susisiekimo ministerija.
Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 val.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas buvo sustabdytas iki šeštadienio 2 valandos nakties.
Bendrovės „Lietuvos oro uostai“ duomenimis, 23.45 val. buvo paveikti 27 lėktuvų skrydžiai – 24 Vilniuje ir 3 Kaune.
Dėl kontrabandinių oro balionų taip pat antrą kartą šią savaitę buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija, kurie šiandien 12 valandą buvo vėl atnaujinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Byrkas čiulpė, užsidirbo.