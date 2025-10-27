Gyventojai sunerimo dėl virš Vilniaus zujančio paslaptingo lėktuvo – paaiškėjo, kas tai

Žmonės socialiniuose tinkluose sunerimo išgirdę neįprastai garsų, „Shahed“ tipo primenantį lėktuvo triukšmą virš Dvarčionių ir aplinkinių rajonų. Gyventojai klausė, ar kas nors šiandieną pastebėjo neįprastai skrendantį objektą maždaug 16 valandą.
Komentaruose aiškinta, kad keli neva lėktuvai yra matomi ir kitose miesto vietose, o vienas jų skrido ratais aplink Vilniaus oro uostą, greičiausiai, kalibruodamas radijo švyturius ar kitas tūpimo sistemas. Daliai žmonių garsas ir neįprasta skrydžio trajektorija sukėlė nerimą.
Paaiškina, kas tai per skraidantis prietaisas
Skrydžių valdymo bendrovė „Oro navigacija“ atsakė, kas iš tikrųjų vyksta, ir kas tai per skraidantis objektas. Pasirodo, Vilniaus oro uostas atlieka tam tikrą skrydžių sistemos patikrinimą.
„Šiandien atliekami Vilniaus oro uosto tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai.
Juos vykdo specialus orlaivis–laboratorija, kuris net tik šiandien, bet ir artimiausias 2–3 dienas tikrins ir kalibruos įvairias Vilniaus oro uosto navigacines sistemas.
Šią savaitę taip pat suplanuoti skrydžių bandymai Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose. Tokie skrydžiai yra privaloma procedūra, skirta patikrinti ar antžeminės navigacijos įrangos parametrai atitinka nustatytus standartus.
Šie patikrinimai atliekami reguliariai – du kartus per metus“, – informavo „Oro navigacija“.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių
Naujienų portalas tv3.lt taip pat primena, kad dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos pastarąją savaitę keturis kartus uždarius Lietuvos oro erdvę, sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių, sako Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Jo teigimu, tai paveikė virš 27 tūkst. žmonių keliones.
„Per šią savaitę turėjome ypač daug sutrikdymų – jei kartu sudėjus pasižiūrėtume, kiek tų skrydžių buvo sutrikdyta, tai yra virš 170 skrydžių. Tai yra didžiuliai keleivių kiekiai, 27 tūkst. keleivių per šią savaitę patyrė nepatogumų“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Kšanas.
„Mums tai iš tikrųjų labai specifiškai keičia veiklos organizavimą, Kaip suprantate, naktį viskas vyksta, tamsiu paros metu kitaip sakant“, – teigė jis.
Anot jo, vien sekmadienio naktį kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą (VNO) skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti.
„Mūsų organizacija sugeba (…) tvarkytis su šia problema“, – tikino V. Kšanas.
