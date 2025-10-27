Kontrabandinį balioną galima įsigyti internetu: kaina nustebins

Meteorologiniai balionai yra nebrangūs – norint vieną tokį įsigyti, užteks keliasdešimties eurų. Rimtesniems skrydžiams su radiozondais prireiks daugiau, iki kelių šimtų eurų.
„Vienas radiozondo su meteorologiniu balionu paleidimas bendrai kainuoja apie 200 eurų, iš kurių apie 30 eurų sudaro pačio baliono ir užpildymo vandenilio dujomis kaina. Baliono kaina perkant didelį kiekį yra nedidelė, tačiau kainuoja dar ir dujos, kuriomis užpildomas balionas“, – pernai naujienų portalui tv3.lt aiškino meteorologas Gytis Valaika.
Būtent dėl gero prieinamumo ir „tylaus“ veikimo šiuos balionus pamėgo kontrabandininkai.
„Meteorologiniai balionai yra nebrangūs bei plačiai prieinami internetinėse parduotuvėse, būtent todėl juos kontrabandininkai ir naudoja. Be to, toks oro siuntinys neskleidžia jokio garso, priešingai negu bandymas tą patį atlikti su didesniu dronu“, – teigė G. Valaika.
Vis dėlto įprasti meteorologiniai balionai skiriasi nuo kontrabandinių.
„Pagrindinis skirtumas – dydis, dar galima įžvelgti spalvos ir skaidrumo skirtumą. Meteorologinis balionas (pūslė) kelia į viršų vos 150–200 gramų sveriantį radiozondą (maža balta dėžutė su antenėle), kontrabandinis – net keliolikos kilogramų svorio dėžę su rūkalais“, – ketvirtadienį puslapyje „Orai ir klimatas“ rašė G. Valaika.
Galima nusipirkti internete
Kaip minėjo G. Valaika, meteorologinių balionų galima įsigyti ir internete. Vieno baliono kaina svyruoja vidutiniškai nuo 15 iki 200 dolerių (1 doleris – 0,86 euro).
Pavyzdžiui, platformoje „Amazon“, kaip nurodoma, profesionalų meteorologinį balioną galima įsigyti už 140 dolerių (apie 120 eurų). Toks daiktas sveria 1 kg ir gali pakilti iki 31 km aukščio.
Mažas, 100 g sveriantis balionas kainuoja 16 eurų. Jis kils mažiau – daugiausiai iki 15 km.
„Idealiai tinka aerofotografijoms, meteorologams, mokslo projektams ir iškilmingiems atidarymams“, – teigiama prekės aprašyme.
„Šiuos balionus reikia pripildyti helio, jei norima, kad jie pakiltų į viršų. Kad užtikrintumėte saugumą, turite nusipirkti helio vietoje arba užpildyti jį vandeniliu laboratorijoje (pavojinga, nerekomenduojama paprastiems žmonėms)“, – rašoma internetinėje parduotuvėje.
Norint paleisti balioną, reikia turėti žinių
Nors nusipirkti tokį balioną yra paprasta, jo paleidimas į orą reikalauja specifinių žinių.
Kaip nurodė G. Valaika, prieš paleidžiant „siuntinį“, svarbu žinoti vėjo greitį ir kryptį ne tik pažemio sluoksnyje, bet ir didesniame atmosferos aukštyje, kadangi vėjai skirtinguose aukščiuose gali pūsti nevienodai.
„Vėjas turi būti palankus, kad, pavyzdžiui, iš Baltarusijos į Lietuvą balionas būtų atneštas“, – akcentavo G. Valaika.
Taip pat svarbu žinoti, kiek reikia užpildyti balioną už orą lengvesnėmis dujomis (vandeniliu arba heliu) ir kokio svorio krovinį galima prikabinti prie tokio meteorologinio baliono.
„Kitu atveju balionas gali sprogti, o krovinys trenksis žemėn arba gali nuskrieti per žemai ir per mažą atstumą“, – pažymėjo meteorologas.
Kadangi kontrabandininkai meteorologinius balionus paleidžia su tikslu kontrabandą vėl pasiimti, tikėtina, kad prie balionių jie prideda GPS daviklius, siekdami atsekti, kur balionas nusileido.
Grunskienė įvertino, ar balionai iš Baltarusijos yra hibridinė ataka
Ikiteisminius tyrimus dėl baltarusiškų kontrabandinių cigarečių gabenimo meteorologiniais oro balionais organizuojančios Generalinės prokuratūros vadovė Nida Grunskienė sako kol kas neturi informacijos, kad ši veikla yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.
„Kol kas tokios informacijos ikiteisminiuose tyrimuose neturime“, – pirmadienį žurnalistams sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Ji teigė, kad atliekant ikiteisminius tyrimus yra nustatomi įtariamieji, jiems skiriamos kardomosios priemonės.
„Situacija yra kontroliuojama. Dabar negaliu įvardinti, kiek yra ikiteisminių tyrimų, berods 13. Tačiau epizodų yra labai daug, į ikiteisminius tyrimus jungiami epizodai“, – apie kontrabandos tyrimus pasakojo generalinė prokurorė.
N. Grunskienės teigimu, dėl pastarųjų įvykių, susijusių su oro balionais gabenta kontrabanda, pradėti atskiri ikiteisminiai tyrimai, anksčiau pradėtos bylos jau yra pasiekusios teismus, paskelbti nuosprendžiai.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė Baltarusijos veiksmus ir tebesitęsiančius oro balionų antplūdžius vadina hibridine ataka bei tikina – į tai atitinkamai reaguojama imantis griežčiausių veiksmų uždarant sienas.
Dėl kontrabandinių balionų sutrikdyta 170 skrydžių
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos pastarąją savaitę keturis kartus uždarius Lietuvos oro erdvę, sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių, sako Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Jo teigimu, tai paveikė virš 27 tūkst. žmonių keliones.
„Per šią savaitę turėjome ypač daug sutrikdymų – jei kartu sudėjus pasižiūrėtume, kiek tų skrydžių buvo sutrikdyta, tai yra virš 170 skrydžių. Tai yra didžiuliai keleivių kiekiai, 27 tūkst. keleivių per šią savaitę patyrė nepatogumų“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Kšanas.
„Mums tai iš tikrųjų labai specifiškai keičia veiklos organizavimą, Kaip suprantate, naktį viskas vyksta, tamsiu paros metu kitaip sakant“, – teigė jis.
Anot jo, vien sekmadienio naktį kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą (VNO) skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti.
„Mūsų organizacija sugeba (…) tvarkytis su šia problema“, – tikino V. Kšanas.
Anot jo, praėjusią naktį skrydžius nukreipus į Kauno oro uostą, LTOU užtikrino pervežimą autobusais į Vilnių.
Jis pažymėjo, kad sprendimas stabdyti oro uostų veiklą, užfiksavus meteorologinių balionų judėjimą, užtikrina keleivių saugumą.
„Mes visada laikome, kad saugumas yra pagrindinis prioritetas keliaujantiems transportu, bet kokia grėsmė gali turėti didžiules pasekmes. Tų balionų, kurie su tais kroviniais keliauja, (svoris – ELTA) gali siekti 50-60 kilogramų, (…) toks susidūrimas su orlaiviu gali būti dramatiškas“, – kalbėjo LTOU atstovas.
„Todėl yra tikrai daug saugiau stabdyti oro eismą ir atsižvelgti į situaciją negu bandyti išvengti susidūrimo“, – teigė V. Kšanas.
Praėjusią savaitę Lietuvoje bent keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos. Dėl to tris dienas iš eilės buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Po balionų antplūdžio sekmadienio vakarą, jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto.
Dėl šios krizės gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Pasieniečiai numušti balionų negali?
Nuo pirmadienio kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti balionus, sako premjerė I. Ruginienė.
„Jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetines, balionams numušti“, – žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
„Taip mes siunčiame signalą, kad esame pasirengę imtis net ir griežčiausių veiksmų, kuomet yra pažeidžiama mūsų oro erdvė“, – pabrėžė ji.
Visgi, Vyriausybės vadovė nedetalizavo, kokios galėtų būti minėtos kinetinės priemonės.
„Tikrai nedetalizuosiu kinetinių priemonių, tai yra jautri informacija, bet kariuomenė jau yra pasirengusi veiksmų planą ir dirbs pagal algoritmą“, – sakė I. Ruginienė.
Pernai, kai ėmė daugėti kontrabandinių balionų skrydžių, pasieniečiai tvirtino, kad jie numušti tokius balionus nėra pajėgūs – neturi nei ginklų, nei įgaliojimų. Esą kontrabandininkai balionus pripildo specialių dujų ir į orą paleidžia netoli sienos, balionai staiga pakyla net iki 5 km aukščio, kur pasieniečiai jų nebemato, tad juos pastebėti galėtų nebent kariuomenės radarai.
Nešamas vėjo nevaldomas balionas skrenda Lietuvoje, kol per specialų vamzdelį dujos pamažu išeina ir galiausiai jis kažkur nusileidžia. Krovinyje būna įmontuotas GPS signalo siųstuvas, pagal kurį kontrabandininkai krovinį susiranda ir pasiima.
Tad pasienio pareigūnai jau pernai ragino kontrabandinius balionus numušinėti karinėms oro pajėgoms.
„Meteorologiniai balionai skraido labai aukštai, mūsų ginkluotė negali pasiekti tokių objektų“, – 2024 m. spalį sakė pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
