  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Siaubingas išpuolis lėktuve: vyras užsipuolė paauglius, pradėjo juos badyti su šakute

2025-10-30 15:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 15:36

Skrydis iš Čikagos (JAV) į Frankfurtą (Vokietija) virto košmaru – vienas keleivis netikėtai užpuolė du paauglius su metaline šakute. Įvykis kilo netrukus po to, kai buvo patiektas maistas. Įgula ėmėsi veiksmų, o lėktuvas buvo skubiai nukreiptas į Bostoną.

Skrydis iš Čikagos (JAV) į Frankfurtą (Vokietija) virto košmaru – vienas keleivis netikėtai užpuolė du paauglius su metaline šakute. Įvykis kilo netrukus po to, kai buvo patiektas maistas. Įgula ėmėsi veiksmų, o lėktuvas buvo skubiai nukreiptas į Bostoną.

Neįprastas incidentas danguje įvyko spalio 25 d. „Lufthansa“ skrydžio iš Čikagos (JAV) į Frankfurtą (Vokietija) metu. Tuo metu lėktuve buvo apie 20 Prancūzijos vidurinės mokyklos mokinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

28 metų Praneeth Kumar Usiripalli buvo suimtas, lėktuvui nusileidus Bostono oro uoste. Jam pateikti kaltinimai dėl užpuolimo mirtinu ginklu, siekiant sužaloti.

Netrukus po to, kai buvo patiektas maistas, vienas iš keleivių netikėtai užpuolė du paauglius – vienam dūrė į kairįjį raktikaulį, kitam – į pakaušį.

Įgula nedelsdama puolė į pagalbą ir bandė sutramdyti agresyvų vyrą. Lėktuvas buvo nukreiptas į Bostoną, kur užpuolikas buvo nedelsiant suimtas, rašo „Onet“.

„Reikėjo rasti vietą, kur galėtume pernakvoti“

Lėktuvui nusileidus Bostone, sutrikę mokiniai ir jų palydovai atsidūrė oro uoste.

„Buvo trečia valanda nakties, reikėjo rasti vietą, kur galėtume pernakvoti“, – pasakojo mokytojas.

Iš pradžių tai buvo sudėtinga, nes dauguma apgyvendinimo vietų buvo užimtos. „Kai visi mokiniai įsitraukė, mums pavyko rasti septynis kambarius dviem naktims – tiek laiko turėjome laukti kito skrydžio“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

