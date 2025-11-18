 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo naujos detalės apie padegamas „DHL“ siuntas: 16 įtariamųjų, 9 leista suimti

2025-11-18 10:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:44

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl padegamųjų „DHL“ siuntų įtarimai pareikšti 16 asmenų, iš kurių 9 leista suimti.

Išvežamos DHL lėktuvo nuolaužos (nuotr. Dainiaus Labučio)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl padegamųjų „DHL“ siuntų įtarimai pareikšti 16 asmenų, iš kurių 9 leista suimti.

REKLAMA
2

„Įtariamojo statusas yra suteiktas 16 asmenų, iš kurių 9 asmenis teismo nutartimi yra leista suimti“, – antradienį žurnalistams Seime teigė N. Grunskienė.

„Ir laukiame Europos arešto orderio vykdymo iš Estijos. Kaip žinome, Estijoje yra sulaikytas asmuo“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak generalinės prokurorės, Estijoje sulaikytas asmuo netrukus turėtų būti perduotas Lietuvai.

REKLAMA
REKLAMA

N. Grunskienė taip pat atsisakė detalizuoti, ar sulaikyti asmenys yra Lietuvos piliečiai.

Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras rugsėjo mėnesį pranešė, kad teisėsauga išaiškino asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.

REKLAMA

Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl labai sunkių nusikaltimų, tai yra dėl organizuotos teroristinės grupės veiklos ir teroro aktų. Šis tyrimas yra susijęs su siuntomis, kuriose buvo įtaisyti savadarbiai sprogstamieji-padegamieji užtaisai.

Nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis A. Š. (gim. 1973 m.), veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo ,,DHL“ bei ,,DPD“ bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo ir transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais. Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir ,,DHL“ krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją ,,DPD“ krovininiais vilkikais.

REKLAMA
REKLAMA

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytus nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos Federacijos piliečiai, siejami ir turintys ryšių su Rusijos Federacijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.

Anot prokuratūros, keli nusikaltimų įvykdymo koordinatoriai taip pat yra tiesiogiai susiję su bandymu įvykdyti teroro aktą 2024 m. gegužės 9 d. Vilniuje, kuomet buvo padegtas prekybos centras ,,IKEA“ .

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų