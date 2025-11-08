 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Stiuardesė prisigėrė skrydžio metu ir prarado darbą: tvirtino, kad taip „bandė nusiraminti“

2025-11-08 09:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-08 09:27

Skrydžių palydovė iš Jungtinių Valstijų buvo dešimt kartų viršijusi leidžiamą alkoholio normą, kai skrido transatlantiniu reisu iš San Francisko į Londoną.

Įspūdinga sumušto keleivio kaina: taupė kelis dolerius – neteko milijonų (nuotr. SCANPIX)

Skrydžių palydovė iš Jungtinių Valstijų buvo dešimt kartų viršijusi leidžiamą alkoholio normą, kai skrido transatlantiniu reisu iš San Francisko į Londoną.

0

56 metų Margit Lake iš Kalifornijos prisipažino, kad išgėrė kelis mini degtinės buteliukus, kuriuos slapta atsinešė į lėktuvą, teigdama, jog taip bandė „nusiraminti“, rašo „The Sun“.

Atvykus į Heathrow oro uostą, moteriai prireikė medikų pagalbos – paramedikai, pajutę alkoholio kvapą, ją nugabeno į ligoninę. Vėliau ji buvo sulaikyta.

Prokurorė Beena Makwana teigė, kad toks elgesys „kėlė akivaizdžią riziką jai pačiai ir kitiems keleiviams“. Moteriai buvo nustatytas 216 mg alkoholio kiekis kraujyje, kai tuo metu skrydžio įgulos nariams leidžiama ne daugiau kaip 20 mg.

Grėsė kalėjimas, tačiau skirta tik piniginė bausmė

N. Lake, 26 metus dirbusi „United Airlines“ – ketvirtai pagal dydį JAV oro linijai, – po incidento nedelsdama pateikė atsistatydinimo pareiškimą.

Jos advokatas Ben Lansbury teisme sakė, kad moteris „išgyveno izoliaciją ir netektį“, todėl griebėsi alkoholio, norėdama nusiraminti.

„Ji giliai gailisi dėl to, kas įvyko“, – pabrėžė jis.

Nors moteriai grėsė iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, teismas nusprendė apsiriboti finansine bausme, kadangi skrydis nebuvo sutrikdytas.

Uxbridge magistrato teismas skyrė jai 1 461 svaro sterlingų baudą, 584 svarų kompensaciją nukentėjusiųjų fondui ir 85 svarų teismo išlaidas.

Darbdaviai – „United Airlines“ – atsisakė komentuoti incidentą.

