Skrydis iš Egipto į Vilnių virto košmaru: po 13 valandų laukimo – štai kiek pinigų prisiteisė

Teismas nusprendė, kad dėl šios situacijos vienam iš besikreipusių dėl kompensacijos keleivių priklauso 400 eurų. Atsakovė taip pat įpareigota sumokėti beveik 800 eurų bylinėjimosi išlaidas.
Kita kompensacijos dalis, už kitą keleivę, buvo pripažinta išmokėta, todėl šioje dalyje byla buvo nutraukta.
Vėlavo išskristi beveik 13 valandų
Bylos duomenimis, 2023 metų gruodžio 17-ąją vykęs skrydis maršrutu Šarm el Šeichas – Vilnius buvo atidėtas daugiau kaip puse paros. Keleiviai į Vilnių atskrido be minutės 13 valandų vėliau nei buvo numatyta tvarkaraštyje.
Atkreiptas dėmesys, kad skrydžio atstumas – daugiau kaip 3 tūkst. kilometrų, todėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą keleiviui dėl to priklauso 400 eurų kompensacija.
Šiuo atveju keleivis savo reikalavimo teisę perleido bendrovei „Skycop“, kuri 2024 metų sausio pradžioje kreipėsi į oro linijas dėl kompensacijos išmokėjimo.
Tačiau oro bendrovė atsisakė išmokėti prašomą sumą, todėl viskas persikėlė į Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Tvirtino, kad jau atsiskaitė
Atsakovė – užsienio bendrovė „Skyup“ – nurodė, kad su viena keleive jau atsiskaitė dar 2024 metų spalio 3 dieną.
Jai buvo tiesiogiai pervesta 400 eurų kompensacija. Todėl, anot bendrovės, ieškinys turėjo būti mažinamas per pusę.
Be to, oro linijos nesutiko su „Skycop“ reikalavimu priteisti beveik aštuonis šimtus eurų bylinėjimosi išlaidų.
Anot atsakovės, bendrovė per pastaruosius metus buvo inicijavusi daugiau nei šešiasdešimt panašių bylų, todėl tai esą šabloninis ginčas, nereikalaujantis didelių kaštų ar teisinės analizės.
Tuo metu „Skycop“ pabrėžė, kad atsakovė galėjo visiškai išvengti bylinėjimosi, jei būtų savanoriškai įvykdžiusi teisėtą reikalavimą dar prieš teismą.
Bendrovės atstovai teisme prašė kompensaciją priteisti ir pripažinti, kad skrydis vėlavo be pateisinamų priežasčių.
Teismas: ypatingų aplinkybių nebuvo
Teismas, išnagrinėjęs abiejų šalių argumentus, nusprendė, kad „Skycop“ turi teisę reikalauti kompensacijos už vieną keleivį dėl vėlavusio skrydžio.
Nustatyta, kad 400 eurų dydžio kompensaciją galima gauti, kai skrydžio atstumas viršija 3 tūkst. km ir jis vėluoja bent 3 valandas.
Anot teismo, oro vežėjas nepateikė jokių įrodymų, kad skrydis buvo atidėtas dėl ypatingų aplinkybių – pavyzdžiui, oro sąlygų, streiko ar saugumo grėsmių.
Teismo vertinimu, atsakovė pažeidė Europos Sąjungos reglamento nuostatas, todėl privalo sumokėti kompensaciją, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Todėl keleivį atstovaujančiai bendrovei priteista 400 eurų kompensacija ir 798 eurai bylinėjimosi išlaidoms padengti.
Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
