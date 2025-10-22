„Mąsčiau ne aš, o alkoholis“ – girtas prie vairo sėdęs vyras kaip reikiant pasigailėjo

Vyras teisinosi, kad po susitikimo su draugu pamiegojo kelias valandas, todėl manė, jog jau gali vairuoti. Teismas už tokį pasivažinėjimą jam skyrė 2 tūkst. eurų baudą, 3 metams uždraudė vairuoti ir konfiskavo automobilį.
Rytiniame reide – 1,92 promilės
Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 6 d., apie 9 val. ryto, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai vykdė prevencinį neblaivių vairuotojų patikrinimą.
Jo metu buvo sustabdytas automobilis „Volkswagen Passat“, kurio vairuotojas atrodė įtartinai. Netrukus paaiškėjo, kad jis yra neblaivus – nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jis elgėsi vangiai.
Patikrinus alkoholio matuokliu, pirmu pūtimu užfiksuota 1,90 promilės, antru – 1,92 promilės. Šiaulių gyventojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. O jo automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę.
„Mąsčiau ne aš, o alkoholis“
Teisiamojo posėdžio metu Julius kaltę pripažino visiškai. Jis tikino, kad pasielgė neapgalvotai. Vyras pasakojo, kad dieną prieš įvykį su draugu šventė kavinėje, vartojo alkoholį, o po kelių valandų miego nusprendė važiuoti namo.
„Važiavau, nes galvojau, kad jau išsiblaiviau. Mąsčiau ne aš, o alkoholis. Džiaugiuosi, kad pareigūnai mane sustabdė – gal būčiau pridaręs daugiau žalos nei spėjau pridaryti“, – teisme kalbėjo vyras.
Julius nurodė, kad teisę vairuoti turėjo ir automobilis priklausė jam. Su juo automobilyje buvo asmuo, kuris tuo metu miegojo, Vairavo, nes blaivių žmonių, galėjusių parvairuoti mašiną, aplinkui nebuvo.
Julius prisipažino, kad prieš septynerius metus jau buvo baustas už vairavimą išgėrus. Vyras prašė švelnesnės bausmės, nes jam tuoj gims vaikas ir šeimos laukia nemenki finansiniai iššūkiai.
Teismo verdiktas
Šiaulių apylinkės teismas Julių pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskyrė jam 3 tūkst. eurų baudą.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis pripažino kaltę ir gailėjosi, teismas bausmę sumažino trečdaliu – iki 2 tūkst. eurų.
Be piniginės baudos, Juliui skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti atėmimas trejiems metams. Taip pat teismas nusprendė konfiskuoti vyrui priklausantį automobilį „Volkswagen Passat“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui.
