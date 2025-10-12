„Išgėrėme 3 butelius šampano ir išalkome“: girta vairuotoja pateikė neįtikėtiną istoriją

Eiti iki parduotuvės pėsčiomis būtų užtrukę apie 20 minučių, tad merginos nusprendė, kad geriau vykti automobiliu, nes nenorėjo pačios tempti pirkinių krepšių.
Vis dėlto, ši kelionė joms pasibaigė prekybos centro aikštelėje. Pastebėjęs keistai manevruojantį automobilį ir dar keisčiau besielgiančias mašinoje sėdinčias merginas, kitas vairuotojas iškvietė policijos pareigūnus.
Įtarimai pasitvirtino su kaupu. Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Alkotesteris parodė net 2,54 promilės.
Šis incidentas įvyko šių metų liepos 29 d. apie 19.43 val. automobilių stovėjimo aikštelėje. Indrė vairavo automobilį „Škoda Fabia“ būdama girta, šalia keleivio vietoje sėdėjo jos dvynė sesuo.
Kalta prisipažino
Teisiamojo posėdžio metu Indrė kalta prisipažino ir gailėjosi dėl įvykio. Paaiškino, kad nežino, kas lėmė tokį jos neatsakingą elgesį ir kodėl sėdo už vairo, būdama neblaivi:
„Dieną prieš įvykį su sese buvome Palangoje, ten gėrėme šampaną. Grįžome iš Palangos pirmadienio rytą, ir toliau vartojome alkoholinius gėrimus. Kitą dieną su sese išgėrėme dar tris butelius šampano.
Tuomet praalkome ir nusprendėme važiuoti iki parduotuvės, kad nusipirktume maisto. Nesijaučiau stipriai apsvaigusi. Iki parduotuvės yra apie 20 minučių kelio, bet pėsčiomis eiti nenorėjome, kad nereikėtų nešti sunkaus maisto produktų krepšio.
Suprantu, jog galėjome pasinaudoti pavėžėjo paslaugomis, tačiau tuo metu apie tai nepagalvojau. Prie manęs su sese, kai išėjome apsipirkusios iš parduotuvės, priėjo žmogus, kuris draugiškai pasakė, kad matosi, jog esu nestabili, liepė atiduoti raktelius ir perstatė mašiną.“
Kaltinamoji minėtam žmogui atidavė raktelius ir su sese nuėjo namo. Vėliau prie jų privažiavo policija ir patikrino abiejų blaivumą. Su pareigūnų nustatytais neblaivumo duomenimis sutiko, prisipažino, jog vairavo būdama neblaivi.
„Tuo metu jaučiausi normaliai, todėl nesitikėjau, jog bus nustatytas toks didelis girtumas. Nuo alkoholio nesu priklausoma. Šiuo metu gyvenu Anglijoje, bet dažnai grįžtu į Lietuvą. Anglijoje gyvenu pas seserį ir jos šeimą.
Prašo atleisti mane nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, įstatymo numatytam minimaliam vienerių metų terminui. Vairavimo teisės man yra būtinos atlikti tiesioginį darbą. Mano pajamos per mėnesį sudaro 2 500 svarų“, - pridūrė kaltinamoji.
Teismo bausmė
Teismas nusprendė Indrę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą su 500 eurų užstatu ir perduoti ją laiduotojo atsakomybei, nustatant 1 metų laidavimo terminą.
Baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutraukta, tačiau sankcijų ji vis tiek neišvengė. Moteriai uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 1 metus.
Taip pat iš jos valstybės naudai konfiskuota vairuoto automobilio „Škoda Fabia“ vertę atitinkanti pinigų suma, t. y. 3049 eurai.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus (jei bus teikiamas apeliacinis skundas, skunde turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).
