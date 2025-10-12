Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Išgėrėme 3 butelius šampano ir išalkome“: girta vairuotoja pateikė neįtikėtiną istoriją

2025-10-12 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 20:00

Kaune sulaikyta girta vairuotoja pateikė originalų pasiteisinimą, kodėl sėdo prie vairo būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Mergina teigė, kad su seserimi išgėrė 3 butelius šampano ir labai išalko.

Policija (nuotr. Elta)

Kaune sulaikyta girta vairuotoja pateikė originalų pasiteisinimą, kodėl sėdo prie vairo būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Mergina teigė, kad su seserimi išgėrė 3 butelius šampano ir labai išalko.

REKLAMA
2

Eiti iki parduotuvės pėsčiomis būtų užtrukę apie 20 minučių, tad merginos nusprendė, kad geriau vykti automobiliu, nes nenorėjo pačios tempti pirkinių krepšių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, ši kelionė joms pasibaigė prekybos centro aikštelėje. Pastebėjęs keistai manevruojantį automobilį ir dar keisčiau besielgiančias mašinoje sėdinčias merginas, kitas vairuotojas iškvietė policijos pareigūnus.

REKLAMA
REKLAMA

Įtarimai pasitvirtino su kaupu. Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Alkotesteris parodė net 2,54 promilės.

REKLAMA

Šis incidentas įvyko šių metų liepos 29 d. apie 19.43 val. automobilių stovėjimo aikštelėje. Indrė vairavo automobilį „Škoda Fabia“ būdama girta, šalia keleivio vietoje sėdėjo jos dvynė sesuo.

Kalta prisipažino

Teisiamojo posėdžio metu Indrė kalta prisipažino ir gailėjosi dėl įvykio. Paaiškino, kad nežino, kas lėmė tokį jos neatsakingą elgesį ir kodėl sėdo už vairo, būdama neblaivi:

REKLAMA
REKLAMA

„Dieną prieš įvykį su sese buvome Palangoje, ten gėrėme šampaną. Grįžome iš Palangos pirmadienio rytą, ir toliau vartojome alkoholinius gėrimus. Kitą dieną su sese išgėrėme dar tris butelius šampano.

Tuomet praalkome ir nusprendėme važiuoti iki parduotuvės, kad nusipirktume maisto. Nesijaučiau stipriai apsvaigusi. Iki parduotuvės yra apie 20 minučių kelio, bet pėsčiomis eiti nenorėjome, kad nereikėtų nešti sunkaus maisto produktų krepšio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Suprantu, jog galėjome pasinaudoti pavėžėjo paslaugomis, tačiau tuo metu apie tai nepagalvojau. Prie manęs su sese, kai išėjome apsipirkusios iš parduotuvės, priėjo žmogus, kuris draugiškai pasakė, kad matosi, jog esu nestabili, liepė atiduoti raktelius ir perstatė mašiną.“

Kaltinamoji minėtam žmogui atidavė raktelius ir su sese nuėjo namo. Vėliau prie jų privažiavo policija ir patikrino abiejų blaivumą. Su pareigūnų nustatytais neblaivumo duomenimis sutiko, prisipažino, jog vairavo būdama neblaivi.

REKLAMA

„Tuo metu jaučiausi normaliai, todėl nesitikėjau, jog bus nustatytas toks didelis girtumas. Nuo alkoholio nesu priklausoma. Šiuo metu gyvenu Anglijoje, bet dažnai grįžtu į Lietuvą. Anglijoje gyvenu pas seserį ir jos šeimą.

Prašo atleisti mane nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, įstatymo numatytam minimaliam vienerių metų terminui. Vairavimo teisės man yra būtinos atlikti tiesioginį darbą. Mano pajamos per mėnesį sudaro 2 500 svarų“, - pridūrė kaltinamoji.

REKLAMA

Teismo bausmė

Teismas nusprendė Indrę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą su 500 eurų užstatu ir perduoti ją laiduotojo atsakomybei, nustatant 1 metų laidavimo terminą.

Baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutraukta, tačiau sankcijų ji vis tiek neišvengė. Moteriai uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 1 metus.

Taip pat iš jos valstybės naudai konfiskuota vairuoto automobilio „Škoda Fabia“ vertę atitinkanti pinigų suma, t. y. 3049 eurai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka  Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus (jei bus teikiamas apeliacinis skundas, skunde turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų