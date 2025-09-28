Dariaus išpažintis – kaip nelaiminga meilė ir alkoholis sugriovė gyvenimą: „Skyriausi su drauge“

Dar naktį vyras pasakojo išgėręs 8-10 skardinių alaus, o jau kitą dieną sėdo prie automobilio „Volkswagen“ vairo.
Policijos pareigūnai girtą vairuotoją sustabdė dar iki nutinkant nelaimei. Alkotesterio ekrane sužibo iškalbingi skaičiai – 2,68 promilės.
Bylos duomenimis, šis įvykis užfiksuotas vidurdienį, kelios minutės po 13 val., Panevėžio rajone. Darius vairavo jam priklausančią motorinę transporto priemonę – „Volkswagen Golf“.
Atkreiptinas dėmesys, kad tikrinant vyro girtumą pirmą kartą, promilių kiekis siekė net 2,83. Po beveik 20 minučių jis šiek tiek sumažėjo.
Kaltino nelaimingą meilę
Darius teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo surinkta daug įrodymų, tad kaltu dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos jis prisipažįsta visiškai:
„Sutinku su viskuo, ką sako prokuroras ir neturiu daugiau ką pasakyti. Įvykis buvo 2024 m. spalio 19-ąją. Tą dieną vairavau automobilį „VW Golf“. Automobilis priklausė man.
Buvo diena, atsikėlęs ryte jaučiausi gerai, iš vakaro iki 2-3 val. ryto gėriau alų. Išgėriau 8-10 skardinių. Prieš tai skyriausi su drauge ir dėl to gėriau gal 3-4 dienas iki to momento, kai sėdau vairuoti.
Atrodė, kad gerai jaučiuosi. Bet kraujyje buvo daug alkoholio. Žinau, kad negalima vairuoti išgėrus. Anksčiau man buvo skirtas baudžiamasis įsakymas dėl tokios pat veikos.“
Darius teigė, kad nepateisinama tai, ką jis padarė: „Mačiau, kiek įpūčiau, su rodmenimis sutikau. Iki šios dienos dar plaku save ir nuo tos dienos nebevartoju alkoholio. Visiškai supratau, kad alkoholis man daro blogą įtaką.
Dėl gydymo nuo alkoholizmo niekur nesikreipiau, nes pats mečiau. Jau ir nebegeriu, ir neberūkau. Vairuotojo pažymėjimą man atėmė, kai anskčiau sustabdė girtą prie vairo.“
Darius pasakojo, kad dabar bando kurti savo veiklą, pjauna žolę, atlieka gerbūvio darbus. Per mėnesį uždirba apie 1 tūkst. eurų.
Atkreipė dėmesį vairuotojo manevrai
Apie girtą vairuotoją pareigūnams pranešė neabejingas pilietis. Vyras pats tuo metu vairavo automobilį, kai pastebėjo už savęs važiuojantį „VW Golf“.
„Jis įtartinai manevravo, vos nekliudė kelio pakraščiu ėjusio pėsčiojo. Per galinio vaizdo veidrodėlį pamačiau, jog už „Golf“ vairo sėdi sunkiai aplinkoje besiorientuojantis apie 30 metų amžiaus vyriškis, apsirengęs tamsiai.
Šalia vairuotojo, priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo kitas vyriškis su barzdele, panašaus amžiaus kaip ir vairuotojas. Šis vyriškis taip pat buvo apsirengęs tamsiai bei galimai neblaivus. Naudodamasis laisvų rankų įranga, apie įtartiną vairuotoją pranešiau policijai.“
Vėliau liudytojas kurį laiką sekė įtarimų sukėlusį automobilį, kol šis sustojo prie bažnyčios esančioje aikštelėje. Kaip tik tuo metu atvyko ir policijos pareigūnai. Vyras tyrimui pateikė registratoriumi užfiksuotus vaizdus.
Pripažino recidyvistu
Teismas nusprendė Darių pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti galutinę bausmę – areštą 60 parų.
Tiesa, galutinės arešto bausmės vykdymą nutarta atidėti 10 mėnesių, netaikant intensyvios priežiūros, bet paskiriant tam tikrus įpareigojimus.
Per visą arešto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį Darius privalės dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje. Jis turės sudalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Teismas taip pat pripažino Darių recidyvistu. Tai nėra pirmas tokio pobūdžio jo padarytas nusikaltimas.
Jam taip pat 4 metams uždrausta vairuoti kelių transporto priemones. Iš jo konfiskuotas ir tuo metu vairuotas automobilis „Volkswagen Golf“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.
