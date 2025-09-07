Vietoj poilsinės kelionės – naktis areštinėje: štai kaip vilnietis Darius kaip reikiant prisidirbo

Šių metų rugpjūčio 1-ąją, apie 23.13 val., Vilniuje vyras vairavo automobilį „Volvo S80“ būdamas girtas, kai policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė 2,03 promilės etilo alkoholio koncentraciją.
Lyg to būtų maža, išvydęs skaičius alkotesterio ekrane, Darius bandė pasprukti ir neklausydamas pareigūnų raginimų sustoti, nuskuodė į mišką. Sučiuptas vyras pasakojo, kad už kelių valandų jo laukia skrydis, bet Darius nutūpė ne saulėtoje Ispanijoje, o areštinės kameroje.
Važiavo namo ruoštis kelionei
Teisme Darius savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, jog tąkart jis turėjo su mergina išskristi į Ispaniją:
„Prašiau draugo nuvežti namo, bet jis buvo išgėręs, todėl pats atsisėdau už vairo. Dvi minutes pavairavau ir sustabdė policija. Mes išgėrėme butelį vyno.
Automobilyje važiavau su draugu ir panele. Mergina sėdėjo mašinos gale, o draugas šalia. Neturėjau vairuotojo pažymėjimo. Automobilis „Volvo“ priklausė draugui.“
Darius teigė, kad jis priklausomybių ligų centre registruotas nėra, priklausomybių neturi, jam nėra diagnozuota jokių psichinių sutrikimų ar ligų:
„Vakare su draugais vartojome alkoholį. Apie 23 val. jie nusprendė, kad jau reikia vykti namo, kadangi jo vis dar laukė poilsinė kelionė, skrydis į Ispaniją, kuris turėjo įvykti apie 4 val. ryto.
Kadangi draugas jau akivaizdžiai buvo per daug neblaivus, kad vairuotų, jam pasakiau, kad važiuoju su savo mergina namo, tada atsisėdau prie vairo ir užvedžiau automobilio variklį.
Į automobilio priekinę keleivio vietą atsisėdo minėtas draugas, o į galą draugė. Visi sutiko, kad vairuočiau aš.“
Darius vairuotojo teisių neturi, tačiau mano, kad moka ir geba vairuoti automobilį saugiai. Jis pridūrė, kad nuo jų pasibuvimo vietos iki namų yra nedaug kelio, vos kelios minutės automobiliu, todėl pagalvojo, kad galbūt nieko neatsitiks:
„Pakeliui pamačiau iš galo važiuojančius policijos pareigūnus, kurie įjungė savo tarnybinio automobilio švyturėlius. Supratęs, kad mane stabdo, sustojau šalikelėje, po ko priėjus pareigūnams, iš karto prisipažinau, kad esu neblaivus.
Pareigūnams patikrinus mano neblaivumą, įpūtus į alkotesterį, supanikavau ir ėmiau bėgti. Nežinau, kodėl taip pasielgiau, man labai gėda. Netrukus pareigūnai mane sugavo ir sulaikė, jiems nesipriešinau. Vėliau buvau pristatytas į areštinę.“
Darius pridūrė, kad šiuo metu jis niekur nedirba, yra registruotas darbo biržoje. Jis teigė, kad supranta, jog tą vakarą priimti sprendimai buvo neteisingi ir jis dėl visko nuoširdžiai gailisi bei gėdijasi.
Įvyko trumpos gaudynės
Į įvykį reagavęs policijos pareigūnas pasakojo, kad sulaukė budėtojo pranešimo, jog iš degalinės išvažiavo ir pavojingai manevruoja automobilis „Volvo 80“.
Vykstant link įvykio vietos susisiekta su pranešėju, kuris paaiškino, kad važiuoja paskui „Volvo“ automobilį.
Pareigūnai automobilį pastebėjo ir sustabdė. Beprieinant iki jo, išlipo vairuotojas, kuris prisipažino, kad neturi teisės vairuoti, taip pat vairuoja automobilį būdamas girtas.
„Bendraujant su asmeniu, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, judesiai nekoordinuoti. Patikrinus neblaivumą alkotesteriu, pirmu pūtimu jam nustatytas 2,02 prom. girtumas.
Asmuo pažiūrėjęs į alkotesterio parodymus staiga pradėjo bėgti nuo jų į mišką. Pradėjome jį vytis, šaukėme „STOK policija“, tačiau asmuo nevykdė mūsų reikalavimų ir toliau bėgo. Po kiek laiko pasivijus minėtą asmenį, šis buvo paguldytas ant žemės ir sulaikytas.
Buvo panaudotos specialiosios priemonės – antrankiai ir pilietis nuvestas atgal iki tarnybinio automobilio bei patalpintas į automobilio sulaikymo kamerą. Patikrinus blaivumą alkotesteriu antrą kartą, jau nustatytas 2,22 promilių girtumas“, – pasakojo policijos pareigūnas.
Tada girtas vairuotojas buvo pristatytas į policijos komisariatą ir uždarytas į areštinę.
Teismo bausmė
Teismas nusprendė Darių pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir pasipriešinimo policijos pareigūnų teisėtiems veiksmams.
Vyrui paskirta 3,9 tūkst. eurų dydžio bauda. Taip pat jam uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 3 metams.
Iš jo dar bus konfiskuota automobilio VOLVO S80, 2005 m., vertę atitinkanti pinigų suma – 1 730 eurų valstybės naudai.
Per 1 metus nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Darius įpareigotas sudalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!