Vaitiekūnas: ES turėtų plėsti sankcijas Baltarusijai ir Rusijos finansų sektoriui

„Rusija toliau žudo Ukrainos civilius, o Baltarusija vis aktyviau dalyvauja hibridinėse provokacijose prieš Lietuvą. Europos atsakas privalo būti ryžtingesnis – būtina kuo greičiau parengti naują, 20-ąjį sankcijų paketą“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, naujasis sankcijų paketas turėtų apimti energetiką bei papildomus ribojimus Rusijos šešėliniam laivynui, sankcijos turėtų būti išplėstos Rusijos bankams ir kriptovaliutų įmonėms bei technologijoms, panaikinant likusias išimtis dvejopos paskirties bei aukštųjų technologijų eksportui į Rusiją.
Ministro teigimu, atsižvelgiant į tai, kad iš Baltarusijos pastaruoju metu leidžiami meteorologiniai balionai su kontrabanda, ką Lietuva laiko hibridinėmis atakomis, europinės sankcijos taip pat turi būti plečiamos Baltarusijai.
Jos turėtų apimti aviacijos sektoriaus ribojimų išplėtimą, papildomus apribojimus finansų sektoriui, importui.
„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad ES sankcijų režimas būtų nuoseklus ir efektyvus. Baltarusijos režimas, talkinantis Rusijai, turi susidurti su tokio paties masto ekonominėmis pasekmėmis,“ – pabrėžė K. Vaitiekūnas.
Šį penktadienį finansų ministras sankcijų taikymą aptarė su Vilniuje viešėjusia Europos Komisijos (EK) nare, atsakinga už finansines paslaugas bei taupymo ir investicijų sąjungą, Maria Luís Albuquerque.
Bendrija plataus masto 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į kurį įtrauktos tam tikros priemonės ir Baltarusijai, atsižvelgiant į šios šalies bendrininkavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, priėmė spalio 23 d.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė besitikintis, kad iki lapkričio pabaigos Europos Komisija (EK) pasieks pažangą sankcijų Baltarusijai klausimu.
Apie galimas sankcijas Baltarusijai plačiau imta kalbėti po to, spalio pabaigoje dėl kontrabandinių oro balionų kelis kartus prireikė sustabdyti orlaivių Vilniuje eismą.
Reaguojant į situaciją, Lietuva nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną su Baltarusija, numatant tam tikras išimtis Medininkų pasienio kontrolės punktui.
