Bankų paslaugos brangs, Budbergytė kritikuoja: „Greiti pasinaudoti situacija, visada permes ant klientų pečių“

O vartotojų atstovas sako, kad pelną skaičiuojantys dešimtimis ir šimtais milijonų eurų bankai turi gerą progą parodyti palankumą klientams – paslaugų nebranginti ir mokestį sumokėti savo sąskaita.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Valdančiųjų suformuota kitų metų mokesčių didinimo banga palies ir bankų klientus. Už PVM lengvatų panaikinimą bankų paslaugoms birželį vienbalsiai nubalsavo visos Seimo frakcijos – ir valdantieji, ir opozicija. Taigi Seimas nusprendė panaikinti du dešimtmečius galiojusį tuometinės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės įsakymą.
„Ateina iš Europos Teisingumo Teismo praktikos bylų pastarųjų metų, buvo sprendimai priimti, dėl to tam tikros paslaugos laikomos ne finansinėmis, o papildomomis“, – kalbėjo bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė.
Nuo sausio bankai turės mokėti 21 proc. PVM už savo technines ir administracines paslaugas. Tad pirmasis atitinkamai branginantis savo paslaugas klientams skelbia SEB bankas.
„Finansinės paslaugos pagal PVM direktyvą nėra apmokestinamos PVM. Bet bankai teikia ir technines paslaugas, pvz, kai išduoda jums kortelę. Kortelės išdavimas yra finansinė paslauga, bet kai siunčiama į namus – jau techninė paslauga. Ji pamokestinama PVM kaip ir kitos paslaugos“, – skirtumus išdėstė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Skaičiuoja, kiek ir kokios paslaugos brangs
Penktadaliu brangs banko kortelių ir slaptažodžių generatorių siuntimas, įvairūs išrašai, pažymos, SMS žinutės, mokesčių susigrąžinimo paslauga. Kiti bankai savo įkainių dar nekeičia, mat aiškinasi su Mokesčių inspekcija, už kokias konkrečias paslaugas teks mokėti PVM mokestį.
„Su Mokesčių inspekcija turėjome diskusijas pastarąjį mėnesį, pusantro, bet kai įstatymas buvo priimtas, ministro įsakymas buvo panaikintas, nebuvo įmanoma pasakyti, koks bus naujas sąrašas, kaip atrodys, tik šiuo metu derinamas išaiškinimas“, – aiškino E. Čipkutė.
„Bankai labai greiti pasinaudoti situacija, visada permes ant klientų pečių“, – komentavo socialdemokratė Rasa Budbergytė.
Gyventojai neslepia pasipiktinimo, kad vienas iš bankų, kuris metinį pelną skaičiuoja dešimtimis ir šimtais milijonų eurų, naują mokestį jau nusprendė perkelti klientams.
Štai, ką sako žmonės:
„Bankai neskursta, milijonais uždirba.“
„Nemanau, kad jiems per mažai liks, pasiims savo, kaip priklauso.“
„Neteisinga, lyginant su kitom Europos šalimis.“
„Niekas jiems nerūpi, neįdomu, o žmogus kaip šuo, kariamas pripranta.“
„Tikrai nesidžiaugiu, norėtųsi, kad ir darbo užmokestis kiltų tapačiai.“
Pakitimai stipriai paveikti neturėtų
Seimo sprendimui panaikinti dešimtmečius Lietuvoje bankų klientams taikytą mokestinę lengvatą, vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys pritaria, tačiau pelningai dirbantys bankai, anot jo, išgalėtų naują palyginti nedidelį mokestį susimokėti ir savo sąskaita.
„Jei kažkoks bankas taip pasielgtų, pasiimtų PVM naštą į savo pusę, tai jam unikali marketingo galimybė. Gal bent koks bankas taip pasielgs ir tai rodytų, kad šioje rinkoje yra tam tikra konkurencija. Jei visi bankai uždės ant viršaus, bus dar vienas įrodymas, kad doros konkurencijos nėra“, – kalbėjo jis.
O ir valdantieji prognozuoja, kad PVM už bankų paslaugas nesudarys finansų įstaigoms didelės naštos. Anot R. Bugbergytės, tokie smulkūs dalykai „neturėtų kelti galvos skausmo“.
Kokias paslaugas bankai galės branginti dėl naujo PVM mokesčio, o kokių ne, Finansų ministerija, Lietuvos bankas ir Mokesčių inspekcija komentuoti atsisako. Tik žada, kad PVM nereikės mokėti už paskolas ar palūkanas, o apmokestinamos bus su atsiskaitymais, valiutų ir vertybinių popierių sandoriais susijusios paslaugos.
Na, o pirmąjį pusmetį Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai bendrai jau uždirbo daugiau kaip pusės milijardo eurų pelną, ir nors dėl sumažėjusių bazinių palūkanų daugumos jų pelnas šiemet yra mažesnis nei buvo prieš metus, visų metų bankų pelnas Lietuvoje gali ir vėl viršyti 1 milijardą eurų.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.