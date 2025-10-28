Budbergytė nesureikšmina krašto apsaugos ministro posto: išmokti politiką yra 3 naktų darbas

„Trūkumas, kad iš tiesų jis nėra labai giliai susipažinęs su krašto apsaugos politine sritimi. Tačiau aš nemanau, kad čia teisinį išsilavinimą turinčiam žmogui yra neįkandami dalykai, nėra ten ypatingos aukštosios matematikos dalykų. Tam, kuris ateina į sritį, kuri yra labai sudėtinga, reikia turėti gerą emocinį intelektą“, – Eltai teigė R. Budbergytė.
„Viskas priklausys nuo komandos. Kokią komandą jis susiburia, kaip jis bendradarbiauja su parlamentiniu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu (NSGK). Jis turi bruožus, patirtį, kad galėtų tai gerai daryti. Išmokti nacionalinės gynybos politikos sritį yra trijų naktų darbas“, – akcentavo ji.
Vertindama J. Taminsko galimybes tapti potencialiu kandidatu į krašto apsaugos ministrus, politikė ne kartą pabrėžė emocinio intelekto svarbą.
„Nematau priežasčių, kodėl jis negalėtų būti svarstomas kaip kandidatas. Jis yra viešajame administravime patyręs žmogus, supranta apie valstybės sąrangą, konstitucinę valstybės sąrangą. Jis yra paskirtas susisiekimo ministru ir dirba. Jis dirbo įvairiose institucijose, yra politikas, nes yra įstojęs į socialdemokratų partiją. Turi gerą emocinį intelektą, kas yra be galo svarbu“, – dėstė R. Budbergytė.
Politikė sako nežinanti, ar antradienį vyksiančiame socialdemokratų vadovybės posėdyje J. Taminsko kandidatūra bus svarstoma. Visgi, R. Budbergytė tikina, kad išgirdus potencialią pavardę ji nebuvo nustebinta, mat dabartinis susisiekimo ministras yra „žmogus su potencialu“.
„Tikrai nežinau, ar Juras šiandien bus svarstomas, tikrai specifiškai tuo nesidomiu. Labai pasitikiu ir premjere, ir partijos pirmininku, ir prezidentu, pasitikiu, kad jie galvoja apie patį tinkamiausią šiai situacijai kandidatą. (...) Manęs jokiu būdu nenustebino, kai aš sužinojau apie šitą keliamą pavardę. Kiek jį pažįstu, man jis atrodo žmogus su dideliu potencialu“, – kalbėjo socialdemokratė.
Be to, pati R. Budbergytė tikina, jog ji į krašto apsaugos ministrus būtų linkusi rinktis žmogų su didesne politine patirtimi, o ne jos neturintį, bet sistemą išmanantį technokratą.
„Ar aš labiau būčiau linkusi rinktis tokį žmogų iš šalies, kuris gali per labai neilgą laiką įsisavinti politikos sritį, palyginti su tuo, kuris dirba krašto apsaugos sistemoje, bet iš tiesų neturi to supratimo, kaip apskritai veikia politika? Rinkčiausi tą, kuris turi tą supratimą apie valstybės sąrangą“, – tikino politikė.
„Labai svarbu, kad nebūtų susipriešinimo tarp (NSGK – ELTA) komiteto Seime, kuriame labai stiprūs politikai dirba, labai patyrę. Kad žmogus mokėtų ieškoti to kompromiso, įtikinti net ir opozicijos narius, kad mes visi turime būti vienoje linijoje, o ne vienas prieš kitą. Negali būti pozicijos ir opozicijos, kai kalbame apie nacionalinį saugumą. Tai aš rinkčiausi žmogų, kuris turi tokius didesnius bendradarbiavimo gebėjimus negu tą, kuris geriau išmano pačią specifiką krašto apsaugos sistemoje“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda, jog tikisi sulaukti kompetentingo kandidato į naujuosius krašto apsaugos ministrus.
„Tikrai neturime laiko ministru paskirti žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM. Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto (…) Ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą, nes tai yra Lietuvos saugumo biudžetas“, – teigė prezidentas.
ELTA primena, kad iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į KAM pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
Savo ruožtu pats J. Taminskas neatsako, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Premjerė I. Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
