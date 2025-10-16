Budbergytė apie gynybos finansavimą: įdėmiai išnagrinėsime, kam bus išleistas kiekvienas euras

„Nuogąstavimų gali būti, kad gali atsirasti tam tikrų dalykų, kurie bus netiesiogiai susiję su gynybos biudžetu. Tačiau, tą pasakydama noriu pabrėžti, kad mes labai įdėmiai išnagrinėsime visą ir per Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, ir frakcijoje, ir koalicijoje, kiekvieną eurą, kuris bus skirtas gynybai, kaip jis bus išleistas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė R. Budbergytė.
„Jokių trinkelių tikrai nebus, o keliai, kurie veda į poligonus, jie ir privalo, ir gali būti remontuojami ir tvarkomi, ir tiesiami. Tai atskirkime šiuos dalykus. (...) Aš manau, kad mes labai protingai, labai racionaliai planuojame tą biudžetą ir jis tikrai diskusijų ir svarstymų metu Seime, nei vienas Seimo narys, matyt, tikrai neleis, kad koks nors euras nukryptų ir nueitų į trinkeles“, – tęsė ji.
Sukritikavo Krašto apsaugos ministeriją: turime tam tikrų nepasitenkinimų
Kaip ir socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkė kritikavo Krašto apsaugos ministerijos veiksmus, esą joje gynybos finansavimo panaudojimas jau buvo aptartas su nuomonės formuotojais. Savo ruožtu koalicija, kaip tvirtina R. Budbergytė, dar neturėjo galimybės su juo susipažinti.
„Mes taip pat turime tam tikro nepasitenkinimo, kad Krašto apsaugos ministerijoje vyksta tam tikri susitikimai su influenceriais, kurie paskui leidžia tam tikras žinutes. (...) Mes biudžetą visą praeitą savaitę svarstėme koalicinėje taryboje, iš tiesų dar nematėme visų tų skaičiukų, kam skiriama tai gynybai, bet labai glumina, kad yra influenceriai, kurie turi kažkokių žinių, kurių neturime mes“, - sakė politikė.
„Mes šiandien dienai tokių žinių neturime ir todėl galvojame, kad influenceriai, nežinau, kaip jie atsirado Krašto apsaugos ministerijoje, kas juos pakvietė, atsakymų dar nėra, tačiau jie turėtų labai, kaip sakoma, irgi atsargiai daryti tokius pareiškimus. Mano supratimu, su gynyba juokauti negalime“, – pridūrė ji.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT teigė girdėjęs apie norą investuoti į trinkeles savivaldybėse tai pateikiant kaip gynybos stiprinimą.
Trečiadienį premjerė I. Ruginienė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, planuojama, kad gynybai skolintų lėšų skiriama nebus.
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad, jo žiniomis, krašto apsaugos sistemos finansavimui gali būti skiriama 4,8 proc. nuo BVP.
Anksčiau valdantieji skelbė, kad gynybai kitąmet bus skiriama 5,2 proc. BVP.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai planuoja skirti po 5-6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Kaip jau skelbta, per artimiausius metus surinkti papildomus 10-12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.
Tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį