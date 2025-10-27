Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė: „valstiečiai“ kėlė klausimus, ar reikalinga uždaryti sieną su Baltarusija

2025-10-27 12:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 12:52

Vyriausybei trečiadienį rengiantis apsispręsti dėl sienos su Baltarusija uždarymo, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai kelia klausimą, ar tai tikrai yra reikalinga, sako Seimo vicepirmininkė, socialdemokratė Rasa Budbergytė. 

Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Vyriausybei trečiadienį rengiantis apsispręsti dėl sienos su Baltarusija uždarymo, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai kelia klausimą, ar tai tikrai yra reikalinga, sako Seimo vicepirmininkė, socialdemokratė Rasa Budbergytė. 

REKLAMA
4

„Žinoma, iš „valstiečių“ pusės yra ir buvo iškelti klausimai, ar tikrai yra reikalinga uždaryti sienas, nes tai yra ir mūsų eksporto klausimai“, – po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Budbergytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, parlamentarė pažymi, jog tai – ne koalicijos partnerių, o Nacionalinio saugumo komisijos (NSK), kuriai vadovauja premjerė Inga Ruginienė, sprendimas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Premjerė mus tik informavo. Čia nebuvo priiminėjami sprendimai. Sprendimus priima komisija, kuriai vadovauja premjerė, o premjerė informavo“, – akcentavo socialdemokratė. 

REKLAMA

Po praėjusią savaitę fiksuoto meteorologinių oro balionų antplūdžio, trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi NSK.

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 

Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų