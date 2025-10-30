Pradedamas techninis pasirengimas skaitmeninio euro išleidimui 2029 metais

Anot ECB, teisėkūros procesas vis dar nebaigtas, todėl galutinį sprendimą, ar išleisti skaitmeninį eurą ir kada tai padaryti, ECB taryba priims tik parengus atitinkamus teisės aktus.
„Siekiame, kad labiausiai apčiuopiama jo forma – grynieji eurai – būtų tinkama ateičiai, todėl keičiame mūsų banknotų dizainą bei juos atnaujiname ir rengiamės skaitmeninių grynųjų pinigų išleidimui“, – ECB pranešime teigė banko vadovė Christine Lagarde.
Eurosistema šiame projekto etape užtikrins techninį pasirengimą, rinkos įtraukimą, paramą teisėkūros procesui.
Anot pranešimo, skaitmeninis euras papildys grynuosius pinigus ir leis jų privalumus – paprastumą, privatumą, patikimumą bei prieinamumą visoje euro zonoje – pritaikyti ir skaitmeniniams mokėjimams.
ECB vertina, kad bendros skaitmeninio euro kūrimo išlaidos neturėtų viršyti 1,3 mlrd. eurų, o nuo 2029 metų jo naudojimo išlaidos sieks maždaug 320 mln. eurų per metus, šias išlaidas padengs Eurosistema.
BNS anksčiau rašė, kad skaitmeninis euras būtų elektroninė euro monetų ir banknotų, laikomų skaitmeninėje piniginėje, versija. Be to, skaitmeninis euras euro zonos piliečiams galbūt pirmą kartą leistų tiesiogiai turėti sąskaitas ECB.