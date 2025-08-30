Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Tik norėjau perstatyti automobilį“ – teisinosi be mašinos ir teisių likęs Ovidijus

2025-08-30 14:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 14:00

Iš vakaro išgertuvės, o ryte labai sunkios pagirios, kurių tikrai nepalengvino sprendimas kieme perstatyti automobilį. Mat tokia vilniečio idėja baigėsi avarija bei rimtais nemalonumais.

Alkotesteris, policija, alkoholio matavimas (tv3.lt koliažas)

Iš vakaro išgertuvės, o ryte labai sunkios pagirios, kurių tikrai nepalengvino sprendimas kieme perstatyti automobilį. Mat tokia vilniečio idėja baigėsi avarija bei rimtais nemalonumais.

Bylos duomenimis, šių metų liepą Ovidijus V., apie 9.30 val., vairavo automobilį „Volvo V60“ būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad vyro iškvėptame ore yra 2,94 promilės etilo alkoholio koncentracija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuvažiavo nedidelį atstumą

Kaltinamasis Ovidijus V. kaltu prisipažino visiškai. Jis nurodė, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje automobilį vairavo neblaivus:

„Tik norėjau perstatyti automobilį. Nuvažiavau nedidelį atstumą ir kliudžiau kitą automobilį. Alkoholį vartojau iš vakaro. Automobilį įsigijau paėmęs paskolą."

Vyras teigė, kad dėl savo veiksmų gailisi. Prašė nutraukti jam iškeltą bylą ir jį perduoti pagal laidavimą jo artimai draugei. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis pripažino savo kaltę.

Išgirdo triuškmą

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas pasakojo, kad gyvena name prie kurio įvyko avarija. Būdamas namie jis išgirdo, kad kieme susidūrė automobiliai.

Pažiūrėjęs pro langą pamatė, kad automobilis „Volvo“ atsitrenkė į „Audi“. Pirmas automobilis priekine dalimi atsitrenkė į antro automobilio dešinės pusės priekinį sparną, priekines duris.

Atkreipė dėmesį, kad „Volvo“ automobilio vairo saugos pagalvė iššovusi. Po kelių akimirkų iš automobilio „Volvo“ išlipo vairuotojas.

Daugiau automobilyje nieko nebuvo. Išlipęs vairuotojas judėjo labai sunkiai, o jo judesiai buvo nekoordinuoti. Vairuotojas vaikščiojo atsiremdamas į kitus automobilius.

Per atvirą buto langą jis girdėjo, kad priėję prie išlipusio vairuotojo vyrai jam sakė, jog automobilis „Audi“, kurį jis kliudė, priklauso kažkokiai moteriai, minėjo jos vardą.

Įtardamas, kad vairuotojas girtas, paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie eismo įvykį. Maždaug po 10 minučių prie automobilių priėjo moteris, kaip suprato antro automobilio savininkė.

Liudytojas daugiau nelaukė, nes turėjo vykti į darbą ir išvažiavo. Jo akivaizdoje automobilio „Volvo“ vairuotojas alkoholio ar kitų gėrimų nevartojo ir nevalgė. Telefonu nufotografavo susidūrusius automobilius ir vairuotoją.

Vyras kalbėjo nerišliai

Policijos pareigūno tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2022 m. liepos 19 d., apie 9.29 val., patruliuojant gavo pranešimą, apie eismo įvykį, jog „Volvo“ įvažiavo į kieme stovinčius automobilius.

Atvykus minėtu adresu, namo automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėjo stovintį automobilį „Volvo“, kurio vairuotojo viduje nebuvo.

Po kiek laiko prie pareigūnų priėjo moteris, kuri paaiškino, kad minėtas automobilis „Volvo“ ką tik atsitrenkė į stovintį jos automobilį „Audi“ ir apgadino.

Minėta pilietė pasakė, kad „Volvo“ vairuotojas galimai girtas ir nurodė netoli jos automobilio stovintį vyriškį, kaip vėliau paaiškėjo, Ovidijų V.

Bendraujant su vyru, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas. Jo kalba buvo nerišli, judesiai nekoordinuoti. Paklausus vyro, ar jis vairavo automobilį „Volvo“, šis pasakė, kad automobilis priklauso jam, tačiau už vairo buvo kitas žmogus, kurio jis nurodyti negalėjo.

Teismo bausmė

Vis dėlto, Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė atleisti Ovidijų V. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį draugės atsakomybei be užstato, nustatant 1 metų laidavimo terminą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

Tiesa, nuspręsta vyrui uždrausti naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 2 metams. Maža to, iš vilniečio valstybės nuosavybėn konfiskuotas jam priklausantis automobilis„Volvo V60“.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

