„Pasišalinau ne iš piktos valios“ – avariją sukėlęs Remigijus spruko iš įvykio vietos, o vėliau pats paskambino policijai

Būdamas namuose jis persigalvojo ir paskambino Skubios pagalbos telefonu bei pranešė apie sukeltą incidentą.
Gal viskas būtų pasibaigę gražiuoju, tačiau paprašytas grįžti į įvykio vietą, nes nukentėjusysis laukia joje, Remigijus prisipažino negalintis to padaryti, nes išgėrė alaus.
Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 14 d. apie 17.15 val. automobilių stovėjimo aikštelėje prie parduotuvės vyras vairavo lengvąjį automobilį „Toyota Yaris Hibrid“ ir sukėlė eismo įvykį.
Po eismo įvykio iki aplinkybių nustatymo Remigijus vartojo alkoholį. Tos pačios dienos vakarą jam namuose buvo nustatytas 2,89 promilių girtumas.
Ne iš piktos valios
Teisiamajame teismo posėdyje kaltinamasis pripažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką ir paaiškino, kad sukėlė eismo įvykį ir išvažiavo iš įvykio vietos:
„Pasišalinau ne iš piktos valios. Grįžęs namo, pranešiau policijai apie eismo įvykį, išgėriau alkoholio. Galvojau, kad policija pateiks nukentėjusiojo kontaktus ir aš atlyginsiu žalą arba užpildysiu eismo įvykio deklaraciją...“
Remigijus prisiminė, kad prieš kelerius metus jis turėjo panašų įvykį, kuriame dėl eismo įvykio buvo kaltas kito automobilio vairuotojas ir dėl kurio draugiškai susitarė abi pusės, apsiėjo be policijos pagalbos.
„Vėliau man paskambino iš policijos ir pakvietė atvažiuoti į įvykio vietą, nesutiko duoti nukentėjusiojo kontaktų.
Taip pareigūnai sužinojo, kad aš po eismo įvykio iki aplinkybių nustatymo vartojau alkoholį. Labai gailiuosi dėl to, ką neapgalvotai padariau“, – pabrėžė Remigijus. Vyras pridūrė, kad mano, jog nėra priklausomas nuo alkoholio.
Informavo, kad išgėrė alaus
Policijos atstovai pasakojo, kad kaltinamojo namuose patikrinus vyro girtumą iš pradžių buvo nustatyta 3,06 promilių, o pakartotinai – 2,89 promilės. Kaltinamasis sutiko su tikrinimo rezultatais.
Paaiškėjo, kad po eismo įvykio praėjus 30 minučių, Remigijus pats paskambino į Skubios pagalbos centrą ir nurodė, jog kliudė automobilį bei išvažiavo iš eismo įvykio vietos.
Jam atsakyta, kad automobilio „Opel“ savininkas laukia kaltininko eismo įvykio vietoje. Bet pranešėjas tikino, kad dabar negali atvažiuoti, nes išgėrė alaus.
Reikėjo išgerti, nes skaudėjo pilvą
Teisiamajame teismo posėdyje apklaustas pretendentas į laiduotojus Karolis nurodė, kad apie įvykį sužinojo prieš pat teisiamojo teismo posėdžio, kai kaltinamasis pakvietė jį būti laiduotoju.
„Brolis pasakojo, kad, pilvui suskaudus, važiavo į parduotuvę nusipirkti stipraus alkoholinio gėrimo, kaip jam tinkančios priemonės esant tokiam simptomui. O atvažiavęs prie parduotuvės, apgadino savo ir svetimą automobilius, nufotografavo (apgadintą kitą automobilį), nusipirko alkoholio, grįžo namo, vartojo alkoholį ir pranešė policijai apie įvykį bei laukė policijos pranešimo, ką daryti toliau.“
Vyras teigė nepastebėjęs, kad paskutiniu metu brolis piktnaudžiautų alkoholiu: „Pastarasis penkmetis brolio gyvenime atrodo tarsi nuokalnė: skyrybos, darbo netekimas. Šiuo metu su šeima gyvename Šiauliuose, todėl esu tinkamas būti paskirtas laiduotoju, nes priklausau krikščioniškai bendruomenei, ne kartą buvau kitų žmonių mentoriumi.
Galėčiau ir norėčiau pasiūlyti broliui sporto partnerystę: bėgti krosus, kovines treniruotes kartu, kurios gerai iškrauna organizmą ir atstato psichologiškai. Stengčiausi padėti broliui susirasti rimtą darbą. Tai užtikrintų finansinį stabilumą ir būtų terapijos alternatyva.“
Teismo verdiktas
Teismas nusprendė Remigijų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas nusikalstamas veiks pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.
Vyras perduotas brolio atsakomybėn pagal laidavimą be užstato 2 metus, šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Remigijui 3 metus uždrausta vairuoti kelių transporto priemones. Taip pat nuspręsta konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybėn automobilį „Toyota Yaris Hibrid“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per bet kuriuos šio apylinkės teismo rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!