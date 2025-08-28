Beveik 3 promiles įpūtęs vairuotojas pribloškė savo pareiškimu: „Man tai įprasta kasdieninė norma“

Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 16 d. apie 20.35 val. Kaune, Artūras vairavo neregistruotą motorinę transporto priemonę – elektrinį paspirtuką, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Alkotesteriu jam nustatyta mažiausiai 2,76 promilės alkoholio koncentracija. Vyras kaltę pripažino, tačiau dievagojosi, kad nesitikėjo tokios griežtos atsakomybės.
Prabilo apie skolas
Artūras teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino ir parodė, kad 2025 m. liepos 16 d. būdamas neblaivus buvo parke:
„Sugalvojau pasivažinėti elektriniu paspirtuku. Jį buvau pirkęs už 1 tūkst. eurų. Žinojau, kad neblaiviam vairuoti negalima, bet nemaniau, kad už paspirtuko vairavimą išgėrus numatyta tokia griežta atsakomybė.
Turiu šeimą, du vaikus. Oficialiai nedirbu, patento neturiu, remontuoju butus. Paspirtukas buvo reikalingas sunkioms statybinėms medžiagoms susivežti. Gailiuosi nusikaltęs. Baudos negalėčiau susimokėti.“
Čia pat Artūras paaiškina, kodėl negalėtų susimokėti baudos. Anot kaltinamojo, jis turi apie 60 tūkst. eurų skolų antstoliams. O jo žmona gauna pašalpą iš seniūnijos.
Iškart prisipažino gėręs
Girtą vairuotoją sustabdęs pareigūnas pasakojo, kad tos dienos vakarą pastebėjo dviračių taku važiuojantį asmenį su elektriniu paspirtuku, kurį sustabdė patikrinimui:
„Paspirtuką vairavusio vyriškio pasiteiravau, ar šis nevartojęs alkoholio, nes iš pažiūros atrodė neblaivus. Šis iškart prisipažino, kad šiandien gėrė alkoholio.
Paspirtuko vairuotojo paprašius pateikti asmens dokumentą, šis atsakė jo neturintis. Duomenų bazėje nustatėme transporto priemonę vairavusio asmens tapatybę.
Naudojantis alkotesteriu pirmu tikrinimu nustatytas 2,76 promilių girtumas, po 15 minučių buvo atliktas pakartotinas blaivumo tikrinimas, kurio metu nustatytas 2,87 promilių girtumas.“
Vairuotojas su nustatytais alkotesterio parodymais sutiko, sakė jam tai įprasta kasdieninė promilių norma.
Apžiūrėjus transporto priemonę nustatyta, kad tai mopedui prilyginama transporto priemonė, nes jos variklio galia viršijo 1 kW, o konstrukcinis greitis 45 km/val.
Pareigūnui paklausus, ar asmuo šiandien vartojo alkoholinių gėrimų, Artūras atsakė, kad yra vartojęs normos ribose, tačiau nedaug, jog žino, ką daro.
Vairuotojas prisipažino, kad išgėrė alaus ir vieną „stopkę“. Jis prisipažino, kad jo teisės pasibaigusios, nes yra nesumokėjęs baudų.
Artūras pareigūnams pasakojo, kad jau 10 kartų jam buvo atimtos teisės ir 10 kartų jis persilaikė teises iš naujo.
Teismo sprendimas
Teismas nusprendė vyrą pripažinti kaltu ir paskirti jam 10 parų arešto bausmę. Tiesa, šią bausmę nuspręsta atidėti 5 mėnesiams.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
Artūrui 2 metams uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones. Taip pat buvo konfiskuotas vyro vairuotas elektrinis paspirtukas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus, skunde nurodant dėl apeliacinės bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.
