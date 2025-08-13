Girtas prie BMW vairo sulaikytas Darius teisinosi išgėręs tik silpno alaus ir prašė pagailėti: „Auginame du sūnus“

Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 6-ąją, apie 15.33 val., jis vairavo lengvąjį automobilį BMW būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Alkotesteriu jam nustatyta 1,65 promilių girtumas. Nagrinėjant bylą teisme paaiškėjo, kad tai jau ne pirmas kartas, kai Darius vairuoja apsvaigęs.
Išvakarėse susitiko su draugu
Teisiamajame teismo posėdyje kaltinamasis prisipažino kaltu ir paaiškino, kad įvykio išvakarėse su draugu išgėrė degtinės butelį.
Kitai dienai įpusėjus, jautėsi išsimiegojęs ir neapsvaigęs. Nutarė parsivaryti automobilį, kurį vakar paliko aikštelėje priešais sporto klubą:
„Prieš važiuodamas išgėriau alkoholinio alaus kokteilį 2 laipsnių stiprumo. Tada mane prie vairo sustabdė pareigūnai.
Labai apgailestauju dėl įvykio. Būtų sunku sumokėti baudą, jeigu ji būtų skirta. Nors dirbu, bet gaunu vos kiek daugiau nei minimalų darbo užmokestį.
Sutuoktinės darbo užmokestis minimalus. Auginame du sūnus, taip pat turime finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms“, – guodėsi Darius.
Girtas prie vairo ne pirmą kartą
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai.
Anot teismo, kaltininkas suprato, kad vairuoja neblaivus bei norėjo taip veikti. Administracine tvarka jis nebaustas. Taip pat neteistas, bet Šiaulių apylinkės teismas 2022 m. rugpjūčio 3 d. patvirtino prokuratūros nutarimą, kuriuo kaltinamasis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.
Tąkart jis padarė analogišką nusikalstamą veiką – vairavo transporto priemonę neblaivus. 2024 m. liepos 12 d. Darius buvo išregistruotas iš probuojamųjų asmens duomenų registro.
Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką ir teigė, jog, ją padaręs, gailisi.
Prarado automobilį ir turės elgtis nepriekaištingai
Teismas nusprendė Darių pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir skirti jam 20 parų arešto bausmę.
Tiesa, arešto bausmės vykdymą nuspręsta atidėti 1 metams, per kuriuos vyras turės elgtis nepriekaištingai.
Darius įpareigotas per visą arešto vykdymo atidėjimo laiką dirbti, o neturint arba netekus darbo, per 2 savaites užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir būti joje registruotam, kol vėl pradės dirbti.
Taip pat visą arešto vykdymo atidėjimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (įskaitant alkoholio).
Taip pat nuspręsta skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 3 metus.
Iš vyro teismas konfiskuoja ir perduoda valstybės nuosavybėn automobilį BMW.
Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per bet kuriuos šio apylinkės teismo rūmus.
