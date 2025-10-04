Eilinį kartą girtas prie vairo įkliuvęs Saulius rėžė be užuolankų: „Pavargau daryti nesąmones“

Šįkart jis įkliuvo jau neturėdamas teisės vairuoti, nesusimokėjęs ankstesnės baudos ir prie vos prieš du mėnesius įsigyto automobilio vairo. Bylos duomenimis, Saulius 2025 m. rugpjūčio 23 d. apie 8.20 val. vairavo automobilį „Opel Meriva“ būdamas girtas.
Alkotesterio matuokliu jam buvo nustatytas 1,78 promilių girtumas. Vyras teisme ryžosi išsipasakoti apie gyvenimo negandas, tačiau tai jo nuo bausmės neišgelbėjo. Teismas Saulių vis tiek pripažino kaltu.
Skaudi netektis
Kaltinamasis teismo posėdžio metu kaltę pripažino visiškai. Pasako, kad išgėręs sėdo už vairo ir važiavo:
„Buvo rytas, po 8 valandos. Prie „profkės“ išgėriau ir važiavau pas draugą prie turgaus. Vairavau sau priklausantį „Opel Meriva“. Besėdėdamas mašinoje išgėriau apie pusę butelio degtinės.
Stovėjau prie profesinės mokyklos aikštelėje ir po to važiavau link turgaus, o tada mane sustabdė pareigūnai ir liepė pūsti. Buvo nustatytas girtumas, nepamenu koks, bet su juo visiškai sutinku.
Automobilis vertas kiek daugiau kaip 1 tūkst. eurų. Buvau teistas už tą patį jau du kartus, 2020 metais ir 2025-siais. Bauda liko nesumokėta pagal senesnį nuosprendį dar nuo 2020 metų. Todėl atlikau arešto bausmę ir, po Velykų išėjo, balandžio 23 dieną išėjau.“
Saulius prisipažino, kad teisių vairuoti jau nebeturi nuo 2018 metų, po eismo įvykio, kurio metu taip pat buvo apsvaigęs nuo alkoholio.
„Problemų su alkoholiu turiu, pradėjau gydytis, draugai parodė įstaigas, kur galima gydytis. Į gydytojus nesikreipiau, bet suprantu, kad turiu problemų su alkoholiu. Šitą automobilį turėjau gal du mėnesius iki užgėrimo. Alkoholis viską padarė. Anksčiau negerdavau nei lašo, bet po to tėvo sveikata pablogėjo, o po jo mirties 2018 metais viskas prasidėjo.
Su tėvu santykiai buvo labai geri. Gydysiuosi, nes pavargau daryti nesąmones. Turiu 14 ir 9 metų vaikus, moku jiems išlaikymą, bendrauju, parsivežu namo, padedu. Mano atlyginimas siekia 700 eurų. Esu išsiskyręs, gyvenu su drauge, kuri turi du savo vaikus“, - teisme atviravo Saulius. Jis teigė, kad gailisi ir jau pasistengė keistis. Pridūrė, kad reikėjo jau anksčiau pradėti gydytis.
Sustabdė atsitiktinai
Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnai informavo, kad tos dienos rytą, apie 8.20 val., patikrinimui atsitiktinai sustabdė lengvąjį automobilį ,,Opel Meriva“.
Jį vairavo kaltinamasis. Paaiškėjo, kad jam yra atimta teisė vairuoti transporto priemones, taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, uždraudimas 5 metams naudotis šia specialia teise.
Alkoholio kiekio matuokliu pirmu tikrinimu nustatytas 1,95 prom. girtumas, o po 20 minučių – 1,82 prom. girtumas. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teismo bausmė
Teismas nusprendė Saulių pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti galutinę 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Tiesa, paskirtos pusmečio trukmės laisvės atėmimo bausmės vykdymą nutarta atidėti 1 metų laikotarpiui.
Sauliui uždrausta visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Jis taip pat 4 metus negalės naudotis teise vairuoti transporto priemones. Iš jo konfiskuotas ir lengvasis automobilis ,,Opel Meriva“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.
